Harrick Mc Lean le mandó un tierno mensaje a periodista de Informe 11 Las Historias

Harrick McLean tiene dos hijos y Harrick es el mayor. Facebook

El periodista de radio Monumental Harrick Mc Lean le mandó un bonito mensaje a un periodista manudo de Informe 11 Las Historias al que ama con todo su corazón.

Se trata de su hijo, Harrick Fernando, quien está cumpliendo años y el comentarista de 120 Minutos no quiso dejar pasar la ocasión para felicitarlo.

“Este niño ya todo transformado en un adolescente es mi hijo mayor Harrick, que está cumpliendo 23 años, por la honra y la gloria de Dios ya es un profesional y una persona de bien, que siempre me enorgullece gritarle al mundo que lo amo. De todo corazón mi Campeón que Dios te colme de muchas bendiciones, ya sabes que estaré para lo que necesites, ¡feliz Cumpleaños, mi campeón! Te amo con todo mi corazón y que Dios siempre guíe tus pasos, si no yo voy detrás, One Love my Boy”, le escribió.

Harrick Jr. es supermanudo, así que fijo amaneció un poco bajoneado por la pérdida del equipo de sus amores este domingo ante el Sporting FC, al igual que su papá, pero con ese mensaje tan bonito a cualquiera se le olvida la imposibilidad de recuperar el liderato.