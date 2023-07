Hay algo que tiene sufriendo mucho a la mamita de Keyla Sánchez

Kattya Granados mamá de Keyla Sánchez. Instagram

Kattia Granados, la mamita de la presentadora Keyla Sánchez, cuenta lo cansada que ha estado estos días tras la situación que está viviendo.

Recordemos que a mediados de abril de este año, tras hacerse unos estudios, se dio cuenta de que tenía cáncer de mama, fue por eso que se sometió a una mastectomía en ambos senos, por lo que le quitaron sus implantes mamarios, para evitar que apareciera un nuevo cáncer.

Tras recuperarse de la operación, la cual fue el 5 de mayo, doña Kattia, mediante sus redes sociales, reapareció con implantes mamarios.

“Iba a iniciar el tratamiento del cáncer en agosto, pero voy a esperar un mes más, porque mis implantes están muy duros, y por esa razón tampoco puedo iniciar mi tratamiento”, contó.

Kattia Granados contó que le duelen los hombros y la espalda.

La señora expresó que los implantes que le pusieron después de todo el proceso que vivió son bastante diferentes a los que tenía antes.

“Estos son más rellenos, son duros y cuesta amansarlos, es como amansar un caballo”, contó.

La mamita de la ramonense le explicó a sus seguidores que al quitarle parte de los pechos le quedó un tipo de hueco y que con la colocación de los implantes nuevos, se rellena un poco esa área.

“Ya estoy cansada, son pesados, me duelen los hombros, la espalda, los hombros no los puedo mover mucho porque me suenan como cascaritas de huevo y tampoco puedo hacer fuerzas, aunque ya me siento diferente”, comentó.