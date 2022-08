¿Hay envidia y malas vibras porque Keyla Sánchez va para Catar?

Keyla Sánchez solo mira al futuro y a lo que viene para ella Foto: Instagram

La noticia que adelantó La Teja de que la presentadora Keyla Sánchez se subirá al avión con destino a Catar enviada por Teletica ha causado diferentes reacciones en las redes sociales y dentro del canal del trencito...

Por eso, la ramonense, quien todavía no ha hecho oficial el anuncio, no perdió la oportunidad para mandarle un mensaje a las personas que no están de acuerdo con que ella sea mundialista.

En sus historias de Instagram, Keyla compartió varios videos -el martes- mientras hablaba en tercera persona sobre el tema de la envidia y las malas vibras... ¡Como que el mensaje iba dirigido a las personas que no se quedaron calladas ante semejante noticia!

“Las personas malas siempre van a existir, de mal corazón, de mala vibra, la envidia. Aunque la gente lo juzgue, lo señale, lo tache, usted siga trabajando callada, no se deje agobiar por los pensamientos y las críticas”.

“Tal vez ese brillo y esa luz que Dios le puso a usted, la quieren tener o la quieren opacar y eso nunca será posible porque lo que yo tengo, usted no lo puede tener y lo que usted tiene, yo tampoco lo puedo tener. Son acciones que las personas hacer para ver qué logran y está en usted decir que no van a lograr nada, si Dios tiene un plan más grande que el que yo imagino”, dijo.

La Teja informó el martes que a pesar de que ya estaban seleccionadas más de 30 personas desde hace semanas para ir a Catar, a última hora en el canal decidieron subir a Keyla al avión para que haga notas para Calle 7.

Ese día, ella hizo varias historias en su cuenta de Instagram para contar -muy emocionada- que le habían dado dos noticias, pero que todavía no podía contarlas...

“Dos buenas noticias que no puedo compartir en este momento con ustedes, pero prometo que pronto, apenas me den luz verde, por ahí les voy a estar comentando. Eso me llena de mucha ilusión, de mucha motivación, de muchas cosas lindas en mi vida, así que pronto, pronto, les voy a contar”, dijo.