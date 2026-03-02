Hay nuevas noticias sobre el estado de salud del cantante Olman Obando, exBrillanticos

Buenas noticias llegan respecto al estado de salud del reconocido cantante nacional Olman Obando, cuya condición médica había generado gran preocupación en el ambiente artístico nacional durante los últimos días.

El cantante Olman Obando (izquierda) fue uno de los fundadores del grupo Los Brillanticos, una de las orquestas más populares en los años noventas. (redes/Facebook)

Este lunes se confirmó que el artista ya fue dado de alta y se encuentra recuperándose en su casa en Nicoya, Guanacaste.

Una amiga cercana del músico, llamada Floria Jiménez, publicó un mensaje en la cuenta oficial de Facebook del cantante, llevando tranquilidad a sus seguidores.

“Gracias a Dios a Olman Obando Rodríguez ya le dieron la salida del hospital y está descansando en su casa”, señaló en la publicación.

El cantante Olman Obando, exintegrante del grupo Los Brillanticos, estuvo internado en el hospital La Anexión, en Nicoya, y agradeció a todos por sus oraciones y mensajes. (redes/Facebook)

En el mismo mensaje, Jiménez indicó que el músico agradece profundamente las muestras de cariño recibidas en medio de este complejo momento, tanto por su cumpleaños como por su estado de salud.

“Agradece todos los buenos deseos y las oraciones”, agregó, destacando el apoyo constante del público y de sus colegas.

Además, el artista expresó públicamente su gratitud por la atención médica recibida en el Hospital La Anexión, así como en el Hospital Calderón Guardia, centros de salud que fueron claves durante su proceso de recuperación.

En cuanto a qué es lo que tiene, nos enteramos de que es posiblemente un problema en su estómago y que desde hace meses lo viene afectando.

Cabe recordar que la preocupación por la salud de Obando se intensificó luego de que su amigo, el humorista Opo Marín, informara que el cantante atravesaba una situación médica delicada, haciendo un llamado a una cadena de oración.

Olman es recordado por su paso por agrupaciones emblemáticas como Los Brillanticos y La Solución, pero en los últimos años se estaba dedicando su carrera como solista.