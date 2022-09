Henry Moya le tira a Rina Vega y Gregory Cabrera por cantar las canciones de Calle 8 en su gira

Rina Vega y Gregory Cabrera fueron parte de Calle 8 hace muchos años y ahora se hicieron un dúo. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Rina Vega y Gregory Cabrera iniciaron el viernes anterior una gira por todo el país junto al grupo Corazón Plata y dentro de su repertorio incluyen canciones que interpretaban cuando eran parte del grupo Calle 8.

Esto llegó a oídos de Henry Moya, dueño de Calle 8, lo que provocó la ira del empresario musical, quien les tiró bien duro a ambos cantantes en su cuenta de Facebook.

“De verdad que no sé si será desesperación por chambear o será que les está yendo mal o alguna “IDEOTA” de algún disque productor de bailecitos, pero llegar al punto aliarse a un grupo para andar cantando los éxitos de Calle 8, temas que yo busqué, algunos los arreglé, en otros contraté arreglistas, pagué el estudio de grabación, etc. (...) Mis queridos Gregory y Rina, les faltó tacto al andar promocionando la música de Calle 8 y lo vacilón es que ni los créditos dan de algo que no les pertenece (les borran el sello de Calle 8 en las canciones) y para terminar no les suena bien el paquete con sonidos que usan. Mínimo me hubieran avisado, por respeto”, publicó Moya en su Facebook este domingo.

¡Todos a bailar! Rina Vega y Gregory Cabrera se van de gira con la agrupación Corazón Plata

Henry Moya (izquierda) es el dueño del grupo Calle 8. Facebook

Según el empresario y dueño registral de Calle 8, la misma gente que los sigue a ellos fueron los que lo alertaron de la situación y dijo que no se iba a referir al tema, porque “la misma gente se ha a cargado de ubicarlos”.

“Me pregunto porqué no aprovechan la oportunidad, ¿y los temas que grabaron como solistas? Ahh... pero es más fácil tomar lo que nunca superaron (como éxitos), son temas que hoy en día siguen sonando como originalmente salieron de vocalistas que en ese momento eran desconocidos y que hoy gracias a eso tienen su profesión”, mencionó además el empresario.

La cantante nicaragüense y el colombiano fueron las voces principales de Calle 8 a finales de los años noventa y estuvieron más de 10 años con la agrupación comandada por Moya. El grupo aún sigue vivo, pero con otros cantantes y músicos.

Recopilación de éxitos

Intentamos conversar con Rina o con Gregory pero nos indicaron que en su momento se referirán al tema porque estaban descansando y aprovechando el día libre para estar con su familia.

El que sí nos respondió fue el productor Alejandro Adaniz, de Coro Producciones, encargado de organizar la gira y representante de ambos artistas.

“Somos una productora con 30 años de experiencias, no andamos haciendo bailecitos. Primero que todo en la gira lo que se está haciendo es una recopilación de los éxitos de ellos, estamos hablando que es todo lo que ellos han grabado y ellos son las voces originales que grabaron esos temas, no somos una empresa que estamos experimentando”.

“Si algo tiene Coro Producciones es que siempre hemos respetado las leyes de Costa Rica, cuando traemos artistas internacionales los hemos traído bajo todos los respetos de las leyes sin pretender ni evadir al fisco ni trayendo artistas que no son originales anunciándolos como si fueran los originales”, mencionó el productor Adaniz.

Gregory Cabrera y Rina Vega fueron fichados por una disquera nacional

El colombiano y la nicaragüense se dieron a conocer en el grupo Calle 8 a finales de los años noventa. Archivo

La gira de Rina y Gregory los llevará todo este mes por Abangares, Siquirres, Puriscal, Desamparados, San Ramón, Cartago, Acosta, Parrita, León Cortes, San José Centro y Alajuela.

Su productor, además, aclaró que ellos siempre en sus entrevistas y demás presentaciones dan crédito a Calle 8, que fue el grupo que los dio a conocer, así como, al músico Ricardo Acosta, de la productora DDM, que fue la disquera que produjo todo los éxitos de Calle 8 cuando ellos eran los vocalistas principales.

Henry Moya explota contra Elena Umaña: “Ya me cansé de tanto acoso”