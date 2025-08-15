Farándula

Hermana de Joel Campbell dice esto tras su elección para Mira quién baila

Teletica anunció a Katherine Campbell como la sétima de 10 participantes que tendrá su programa de baile

Por Manuel Herrera
Katherine Campbell
Katherine Campbell llegará con todo a Mira quién baila. Fotografía: Instagram Katherine Campbell. (Instagram/Instagram)

Katherine Campbell, hermana de Joel Campbell, está muy feliz y emocionada con la oportunidad que le dio Teletica de participar en la segunda temporada de Mira quién baila.

La fisioterapeuta fue anunciada este viernes en De boca en boca y se convirtió en la sétima de 10 estrellas ya confirmadas por el canal del trencito para su reality de baile que inicia el 7 de setiembre.

Campbell compartió en sus redes un video donde habló de su participación en el programa y mencionó que la invitación para estar ahí representa todo un reto para ella.

“Es algo diferente. Es una invitación muy bonita, algo que lo saca a uno de su zona de confort. A mí me gustan mucho los retos y tomo este con mucho entusiasmo y muy contenta. Vamos a darle al baile, al dancing a ponerle bonito y espero que todo el mundo apoye bastante y que lo vean (el programa)”, dijo Campbell.

Contó que sus ritmos favoritos son el merengue y el reguetón, pero destacó que le gusta toda la música.

“La verdad es que la música toda es muy bonita y a lo que me toque le vamos a poner el ritmo y el sabor”, expresó.

Katherine CampbellJoel CampbellTeleticaMira quién baila
