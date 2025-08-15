Hermana de reconocido futbolista de Alajuelense es la nueva estrella de Mira quién baila

Katherine Campbell estará en Mira quién baila. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal (Alejandro Gamboa Madrigal)

Teletica tiró la casa por la ventana este viernes y confirmó a dos participantes más para Mira quién baila.

El primero en ser anunciado este Día de la Madre fue el bailarín brasileño Neto Rangel y minutos después, Teletica también anunció a la hermana de Joel Campbell para el reality.

Katherine Campbell fue confirmada en el programa De boca en boca. Ella es doctora en Fisioterapia con más de una década de experiencia.

Katherine Campbell es una colaboradora frecuente de Teletica en programas como Buen día. Fotografía: Instagram Katherine Campbell. (Instagram/Instagram)

“Es especialista en incontinencia, rehabilitación pélvica y rehabilitación deportiva, está comprometida a capacitar a sus pacientes para que recuperen la función, alivien el dolor y mejoren su calidad de vida”, destacó Teletica sobre la sétima estrella que confirma para el programa de meneos.

Campbell y Rangel se suman a los famosos confirmados días atrás: la modelo y exmiss Costa Rica, Ivonne Cerdas; la periodista y expresentadora de televisión, Ericka Morera; la empresaria y creadora de contenido, Mariana Uriarte; el comediante Daniel Montoya y el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes.