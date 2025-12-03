Hermana de Laura Ortega le “pone cara” al hombre que flechó su corazón

Pocos días después de confirmar que dejó la soltería, Daniela Ortega, la hermana menor de Laura Ortega, decidió “ponerle cara” a su nuevo galán en redes sociales.

A finales de la semana pasada, Dani compartió detalles de la romántica pedida de mano que le hizo su ahora novio, quien organizó un viaje a la playa, especialmente para ese momento tan importante.

Daniela Ortega es guapísima. Fotografía: Instagram Daniela Ortega. (Instagram/Instagram)

Fin de semana lleno de amor

Tras vivir un fin de semana de puro romance, la profesional en terapia respiratoria publicó una galería de fotos en redes sociales, en la que mostró —de manera sutil— a su nueva pareja.

“Gracias mi amor, por un fin de semana tan hermoso. Te amo”, escribió Daniela en un posteo en el que dejó ver varias imágenes del viaje y de todo lo que vivió junto con su novio.

Daniela Ortega compartió fotos de su pedida de mano y en unas de ellas mostró a su nuevo galán: el de gorra negra. Fotografía: Instagram Daniela Ortega. (Instagram/Instagram)

Aún mantiene en secreto la identidad del galán

Aunque Dani ya dejó ver un poquito de quién es su pareja, todavía no ha revelado más detalles, como su nombre, a qué se dedica o de dónde es. Sin embargo, lo que sí ha dejado clarísimo es la felicidad y el gran amor que siente por él.

El jueves pasado, cuando contó por primera vez que tenía novio, Daniela escribió un mensaje cargado de emoción.

“Un sueño. Te amo muchísimo”, expresó.

Daniela Ortega junto a su novio. Fotografía: Instagram Daniela Ortega. (Instagram/Instagram)

Viviendo su mejor momento

Por ahora, Daniela se muestra disfrutando al máximo esta nueva etapa amorosa, compartiendo imágenes llenas de cariño y dejando claro que está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida.

