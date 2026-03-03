Hermana de Laura Ortega se confiesa como nunca y sorprende al revelar su sueño más grande

Daniela Ortega, la guapísima hermana de Laura Ortega, abrió su corazón y habló públicamente como nunca antes sobre ella misma.

En un “reel” que compartió en Instagram este lunes, la joven de 24 años reveló algunos de sus secretos y hasta sorprendió al contar cuál es el sueño más grande de su vida.

La profesional en Terapia respiratoria explicó que decidió mostrarse tal cual es para que sus miles de seguidores la conocieran más a fondo.

Laura Ortega junto a su hermana Daniela. Fotografía: Instagram Daniela Ortega. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Hermana de Laura Ortega le “pone cara” al hombre que flechó su corazón

Su inesperado salto a las redes sociales

Aunque tocó varios temas personales, una de las confesiones que más llamó la atención fue cómo llegó al mundo digital y a la creación de contenido para marcas.

“Jamás me pasó por la cabeza, de hecho, jamás me vi estando en este mundo de las redes sociales, pero se me dio la oportunidad y estoy muy agradecida”, afirmó Daniela, quien hace pocos meses anunció que tiene novio.

La influencia de Laura y la astrología

Otra revelación importante tuvo que ver con su hermana Laura, quien la influenció en un tema que suele generar controversia: la astrología.

“Algo que me gusta muchísimo y que por mucho tiempo ni creí en eso es la astrología, esto se lo debo a mi hermana Laura, porque ella fue la que me enseñó esto. Hace unos años tuve una experiencia en la que me sentía en un hueco, supertriste y creo que la astrología me ayudó muchísimo a sanar, es una herramienta muy valiosa en mi crecimiento y mi transformación personal”, explicó.

Daniela reconoció que esa herramienta le permitió atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

Daniela Ortega es bellísima. Fotografía: Instagram Daniela Ortega. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Hermana de Laura Ortega pasa por un momento de gran felicidad en su vida: “Un sueño”

Su mayor sueño: formar una familia

Finalmente, la joven dio a conocer cuál es su anhelo más profundo, algo que —según confesó— quienes la conocen bien ya saben.

“Mi sueño más grande, aparte de ser exitosa, es ser mamá y es algo que anhelo con todo mi corazón. Sueño con eso y deseo estar en ese momento de mi vida, no ahorita, pero si pudiera adelantar el tiempo para estar en ese momento, lo haría. Me veo siendo mamá, casándome y creando mi propia familia”, afirmó.

Daniela también se describió como una mujer empática, leal y protectora, aseguró que está enamorada del amor y se declaró como una persona sumamente romántica.

Ella es Daniel Ortega, la guapa hermana de Laura Ortega

LEA MÁS: ¡Qué barbara! Así de guapa es la hermana de Laura Ortega