Hija de Cristiana Nassar abre su corazón al contar historia de su infancia que pocos conocían

Nayad Nassar, de 33 años, narró la dura historia de su infancia. Fotografía: Cortesía Nayad Nassar.

La expresentadora de televisión y experta en comunicación Nayad Nassar relató este miércoles una historia de su infancia que muy poca gente conocía y que, según dijo, le tomó años sanar.

Nani, como es más conocida la hija de Cristiana Nassar, abrió su corazón y compartió en su Instagram una vivencia marcada por el bullying y los malos tratos que sufrió de otras niñas cuando era pequeña.

“Tuve que llevar terapia, mucha terapia”, confesó la comunicadora de 33 años, quien contó que aquella experiencia afectó su manera de relacionarse con otras mujeres durante buena parte de su vida.

El bullying que marcó su niñez

Nayad se sinceró sobre los malos tratos que recibió durante su infancia por parte de niñas de su edad, una herida que se reflejó en sus veintes y que la llevó a alejarse de las mujeres en su etapa adulta.

“Notaba que en mis grupos de amigas (entrecomilló esa palabra) todas hablaban mal de todas y todo eso me dejó una herida bastante profunda. Durante la mayor parte de mis 20’s me llevaba mejor con los hombres; me costaba confiar en las mujeres”, explicó Nani.

Nayad, la hija de Cristiana Nassar, cuenta su historia poco conocida

“Me costaba confiar en las mujeres”

La exconductora reconoció que, durante ese tiempo, encontraba en los hombres relaciones más tranquilas.

“El hombre empezó a ser menos dramático, intenso, tóxico, complejo. Me refugié en esas amistades masculinas y me distancié de la energía femenina en general”, dijo.

Sin embargo, esa decisión también la apartó de mujeres maravillosas que pudo haber conocido antes.

La sanación llegó con los años

A los 27 años, hace seis años, y tras varios procesos de terapia, Nayad Nassar logró sanar y decidió darle una segunda oportunidad a las amistades femeninas.

“Empecé a conocer mujeres increíbles, a vulnerabilizarme cada vez más y, por primera vez, me sentí amada por otra mujer, comprendida y segura. Era lo que más había anhelado: sentirme segura en una amistad femenina”, expresó con emoción.

Agradecida con sus amigas actuales

Casi como un homenaje, Nani dedicó unas palabras a las mujeres que hoy la rodean y compartió fotos de los momentos que ha vivido junto a ellas.

“Hace algunas semanas pasé un fin de semana con algunas de esas amigas que el universo ha puesto en mi camino y puedo decir que tengo amigas maravillosas, auténticas, únicas, vulnerables, que son brillantes, compasivas, dulces y divertidísimas”, afirmó.