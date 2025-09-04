Hija de Erick León reveló que tuvo una relación abusiva con un novio que le prohibió algo insólito

Celeste León, hija de Erick León, contó que en su adolescencia tuvo un novio muy abusivo. (redes/Instagram)

Celeste León, hija del cantante Erick León, confesó que tiempo atrás tuvo una relación bastante abusiva con un novio que le prohibía hacer cosas inimaginables; por ejemplo, pintarse las uñas de color rojo.

La hermana de la presentadora María Fernanda León, de De boca en boca, agregó que al día de hoy no se explica cómo hizo para tener un noviazgo así por tres años.

La influencer contó que éste ha sido el único novio que ha tenido y que la relación inició en su adolescencia.

“Éramos unos niños, literalmente, y desde esa edad pude experimentar lo que era una relación abusiva. Todo empezó con cosas pequeñitas, desde la manera en que me vestía, la manera en la que me portaba y hasta cómo me pintaba las uñas”, empezó diciendo.

María Celeste León confesó que tuvo un noviazgo muy tóxico

Después mencionó que el comportamiento de su novio fue “escalando” al grado de sufrir de “abuso sicológico, abuso físico, abuso emocional”.

“Fue una relación donde la pasé demasiado mal y aún así estuve tres años ahí en esa relación”, expresó.

Celeste dijo que decidió contar su historia porque quizás muchas mujeres dejan pasar esas “cosas pequeñas” pensando que tienen una relación “superlinda”.

“Tenemos que tener mucho cuidado con esos micromachismos y con estos signos de violencia dentro de las relaciones amorosas”, dijo.

Ahora, cada vez que se pinta las uñas de color rojo dice recordar cuando salió de esa relación tan tóxica, pero sobre todo, el amor propio que adquirió al dejar el pasado atrás.

María Celeste León es una de las tres hijas de Erick León. (redes/Instagram)

Hace un año, ella contó públicamente que tenía una relación con otra mujer lo que sorprendió a muchos de sus seguidores en redes sociales.