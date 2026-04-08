Hija de Lynda Díaz muestra su pancita y cuenta cómo va su embarazo

Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

Linda Liz, hija de la expresentadora Lynda Díaz, ya dejó atrás los meses más delicados de su embarazo y ahora decidió compartir con sus seguidores una imagen muy especial de esta linda etapa que vive.

Por medio de su cuenta de Instagram, la joven publicó una fotografía en la que aparece de medio lado, usando ropa deportiva, lo que permitió ver con mayor claridad su pancita de embarazo.

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Pero más allá de la imagen, lo que realmente terminó robándose la atención fue el mensaje con el que acompañó la publicación, ya que dejó ver la emoción que siente junto a su pareja por la llegada de su bebé.

“Ayer escuchamos por primera vez los latidos del corazón de nuestro bebé y nos derritió el corazón. Estoy creando un pequeño ser humano”, escribió Linda Liz al lado de la fotografía.

Linda Liz emocionó al contar cómo va su embarazo tras superar etapa clave (la teja /captura)

La publicación rápidamente generó reacciones de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por este momento tan especial que atraviesa.

Como ya se había dado a conocer, la hija de Lynda Díaz ya pasó el primer trimestre de embarazo, una etapa que muchas futuras mamás suelen vivir con más cautela, por lo que ahora se muestra mucho más tranquila y emocionada con lo que viene.

Poco a poco, Linda Liz ha ido compartiendo algunos detalles de este proceso, dejando claro que está disfrutando intensamente esta experiencia que pronto la convertirá en mamá.

Sin duda, esta nueva etapa tiene ilusionada no solo a ella, sino también a quienes la siguen de cerca y a su familia, que seguramente vive con mucha alegría la espera del nuevo integrante.