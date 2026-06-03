Hija de Lynda Díaz sorprendió con lo que dijo sobre la llegada de María Jesús Prada a 7 Días

Las nuevas funciones de María Jesús Prada en Teletica siguen resonando dentro y fuera de Costa Rica.

Quien más recientemente reaccionó a la designación de Chuza como jefa de Información y nueva presentadora de 7 Días, fue Linda Liz, la hija mayor de Lynda Díaz.

Ellas son amiguísimas desde hace años y esa amistad se vio reflejada más públicamente este martes cuando Linda Liz reaccionó al nuevo puesto de la heredera de Teletica.

María Jesús Prada y Linda Liz son amiguísimas de toda la vida. En la foto salen con sus respectivos esposos. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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Linda Liz muy orgullosa de su amiga

“Estoy inmensamente orgullosa de ti, Chuza”, escribió la guapa diseñadora de modas, de 33 años.

Luego destacó que el nuevo puesto de María Jesús en canal 7 es producto de años de trabajo, esfuerzo y preparación.

“He tenido el privilegio de verte prepararte para este sueño durante años. Detrás de este logro hay disciplina, sacrificio, talento y una pasión inquebrantable por tu profesión. Lo que hoy vemos no es suerte, es el resultado de décadas de trabajo y excelencia”, afirmó Linda Liz, quien espera su primer hijo.

Linda Liz expresó esto este martes tras confirmarse las nuevas funciones de María Jesús Prada en Teletica. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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Para la guapa primera hija de Lynda Díaz este es el momento para que Chuza brille.