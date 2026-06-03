Esto pasó en Teletica antes del debut de María Jesús Prada, heredera del canal, en 7 Días

La periodista María Jesús Prada compartió con sus seguidores un momento muy significativo que ocurrió en Teletica minutos antes de estrenarse como nueva jefa de Información y presentadora del programa 7 Días.

La comunicadora, conocida cariñosamente como Chuza, asumió oficialmente sus nuevas funciones este 1 de junio, luego de que la televisora anunciara su nombramiento mediante una publicación en su sitio web.

María Jesús Prada es la nueva presentadora de 7 Días. Fotografía: Cortesía Teletica. (Instagram/Instagram)

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El gesto que protagonizó María Jesús antes de salir al aire

La noche del lunes, vestida de rojo, Prada apareció por primera vez al frente del reconocido espacio periodístico de canal 7. Sin embargo, antes de que las cámaras comenzaran a grabar, vivió un momento muy especial.

En una historia publicada en Instagram este martes, la periodista mostró que reunió a todo el equipo de 7 Días dentro del set y, juntos, realizaron una oración para encomendar a Dios esta nueva etapa del programa.

La imagen evidenció un momento de reflexión y unión entre los integrantes del espacio periodístico antes de iniciar oficialmente una nueva fase bajo la jefatura de Prada.

María Jesús Prada vivió un momento espiritual muy significativo antes de debutar como presentadora de 7 Días. (Instagram/Instagram)

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La petición que María Jesús Prada hizo en su primer día

Al compartir la fotografía, la comunicadora también dejó un mensaje personal relacionado con el desafío profesional que acaba de asumir.

“Señor mío, guíame en este nuevo camino. Todo sea por Tu gloria y honra”, afirmó la periodista.

Rodolfo González reaccionó al debut de Chuza en 7 Días

Entre las muestras de respaldo también destacó la del director de Telenoticias, Rodolfo González, quien celebró públicamente la llegada de Prada al programa de reportajes.

“Adelante Chuzi. Vamos con todo”, escribió González en Instagram.

Una carrera construida dentro de Teletica

La llegada de María Jesús Prada a la conducción de 7 Días representa un nuevo paso en una trayectoria que ha desarrollado durante varios años dentro de la empresa.

Rodolfo González, director de Telenoticias, animó a María Jesús Prada en 7 Días. (Instagram/Instagram)

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La periodista formó parte del equipo de reporteros del propio programa de los lunes, posteriormente asumió la jefatura de Información de Teletica.com, condujo espacios relacionados con emprendimiento en TD Más y también participó en coberturas de la Copa Mundial de la FIFA.

Ahora, además de liderar la jefatura de Información, tendrá la responsabilidad de encabezar uno de los programas periodísticos más importantes de la televisión costarricense.