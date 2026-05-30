María Jesús Prada, heredera de Teletica, atrae miradas por atuendo que llevó al cine

La periodista y presentadora de canal 7, María Jesús Prada, volvió a demostrar que su pasión por Star Wars no tiene límites.

La comunicadora, conocida cariñosamente como “Chuza”, acaparó todas las miradas este viernes al compartir en sus redes sociales el llamativo atuendo que eligió para asistir al estreno de la más reciente producción de la saga galáctica.

María Jesús Prada es periodista de canal 7. (Foto: Fernando Araya/Foto: Fernando Araya)

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Llevó su fanatismo por Star Wars al siguiente nivel

A través de Instagram, Prada mostró el vestuario que utilizó para ir al cine e incluso publicó un video en el que realiza una especie de pasarela camino a la sala donde disfrutaría la película.

La periodista no escogió cualquier atuendo. Para la ocasión decidió caracterizarse como Din Djarin, el popular protagonista de la serie The Mandalorian y figura clave en la historia de Grogu.

El estreno que Chuza no estaba dispuesta a perderse

Actualmente, se encuentra en cartelera The Mandalorian and Grogu, una producción que marca el regreso a la pantalla grande de Din Djarin y Grogu, dos de los personajes más queridos por los seguidores de la franquicia.

María Jesús Prada llegó así al cine este viernes. (Instagram/Instagram)

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Por eso, María Jesús decidió asistir completamente identificada como fanática de la saga creada por George Lucas.

La comunicadora lució una gran capa negra y la característica máscara del cazarrecompensas, un atuendo que no pasó desapercibido entre quienes coincidieron con ella en el cine.

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Su amor por Star Wars también estuvo presente en su boda

El gusto de María Jesús por el universo de Star Wars no es ningún secreto. De hecho, quienes la siguen desde hace años saben que esta afición ha estado presente en momentos muy importantes de su vida.

Uno de ellos fue su boda con Enrique Martín, celebrada el 14 de enero de 2023, donde la temática galáctica también tuvo protagonismo durante parte de la celebración.

María Jesús Prada entró en personaje para su boda temática de Star Wars. Cortesía.

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