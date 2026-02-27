María Jesús Prada, heredera de Teletica, y su esposo festejaron así sus dos años como papás

El pasado 16 de febrero, Maximiliano, el primogénito de María Jesús Prada y su esposo Enrique Martín, cumplió dos añitos y lo celebraron con una tierna fiesta temática de granja en casa de su abuela, Paula Picado.

Pero la celebración no terminó ahí. El miércoles, el matrimonio también tuvo su propio “evento”: festejaron sus dos años como papás, según presumió en redes sociales la periodista y heredera de Teletica.

María Jesús Prada y Enrique Martín cumplieron hace unos días dos años como papás de Maximiliano. Fotografía: Instagram. (Archivo/La Nación)

Una cena con sabor a Japón

Prada y su esposo disfrutaron de una cena romántica en un exclusivo restaurante japonés de Escazú, donde comieron “fino y rico”, como dejó ver la comunicadora en sus historias de Instagram.

“Maxi cumplió dos años, pero nosotros también cumplimos dos años de ser papás, así que había que celebrar”, expresó la popular Chuza.

La elección del lugar no fue casualidad. María Jesús explicó que su luna de miel fue en Japón, por lo que el amor por la gastronomía de ese país marcó la decisión.

“Nuestra luna de miel fue en Japón y ese amor por la comida japonesa fue el punto de partida para elegir este sitio”, destacó.

María Jesús Prada y su marido también celebraron por su lado los dos años de ser papás. Fotografía: Instagram María Jesús Prada. (Instagram/Instagram)

Cócteles, sushi y nuevos comienzos

En las imágenes que compartió se observan varios de los platillos que degustaron: desde un cóctel de matcha, un tiradito para abrir el apetito, hasta sushi y nigiri, clásicos de la cocina japonesa.

Además, Prada aprovechó para probar algunos cócteles especiales, ya que la etapa de lactancia de su hijo quedó atrás, lo que le permitió disfrutar la velada con mayor libertad.

Un año lleno de celebraciones

La pareja viene de semanas cargadas de fechas importantes. El pasado 14 de enero celebraron tres años de matrimonio, y ahora suman dos años en el rol que, según han dejado ver en múltiples ocasiones, más disfrutan: ser papás de Maxi.

