¡Qué lujo de granja! Así fue la espectacular fiesta de cumpleaños del heredero de María Jesús Prada

María Jesús Padra se convirtió en mamá hace dos años y este sábado celebró el cumpleaños de su hijo Maximilianos. (redes/Instagram)

La periodista María Jesús Prada Picado, reconocida figura de Teletica y nieta de Olga Cozza de Picado, celebró a lo grande una fecha muy especial en el ámbito personal: el segundo cumpleaños de su hijo, Maximiliano.

Aunque el pequeño cumple hasta este lunes 16, la fiesta se la hicieron este sábado por la tarde.

Los abuelos y tías de Maxi también estuvieron en el festejo. (redes/Instagram)

La comunicadora compartió distintos momentos del festejo a través de sus redes sociales, donde se pudo apreciar una colorida celebración con temática de granja.

LEA MÁS: Muerte de Brigitte Bardot “golpea” a María Jesús Prada, heredera de Teletica: esta es la razón

El pequeño “Maxi” disfrutó de una jornada llena de juegos, una piscina de pelotas y hasta la presencia de un caballo, en un ambiente pensado especialmente para sus pequeños amigos.

María Jesús Padra y su esposo le llevaron animalitos a la fiesta de su bebé. (redes/Instagram)

Junto con las imágenes, Prada dedicó un emotivo mensaje que reflejó la importancia de la maternidad en su vida.

“Celebrar la vida de lo mejor que me ha dado mi vida es el mayor privilegio. Que seas siempre muy feliz. ¡Felices 2 añitos, Maxi!”, escribió, acompañando las fotografías del festejo.

LEA MÁS: María Jesús Prada, heredera de Teletica, presume la profesión de su esposo

En las historias compartidas en Instagram también se observó la participación de familiares cercanos, entre ellos Paula Picado, abuela del niño, y otros invitados quienes se sumaron a la celebración en un ambiente íntimo, pero cargado de animalitos, mucha comida y diversión.