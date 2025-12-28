Muerte de Brigitte Bardot “golpea” a María Jesús Prada, heredera de Teletica: esta es la razón

A la periodista de Teletica, María Jesús Prada, la impactó la noticia del fallecimiento de la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, ícono del cine mundial y referente de belleza para generaciones enteras.

La muerte de la estrella fue confirmada este domingo, sin mayores detalles, a los 91 años, lo que provocó múltiples reacciones a nivel internacional, incluyendo la de la costarricense.

María Jesús Prada es bellísima. Fotografía: Instagram María Jesús Prada. (Instagram/Instagram)

Una inspiración para Chuza

Tras enterarse de la partida, la heredera de Teletica compartió una curiosa y sentida historia en Instagram, dejando claro que la noticia sí tocó su corazón.

Resulta que Brigitte fue para Chuza —como le dicen de cariño a la comunicadora— un referente de toda la vida en algo que preocupa mucho a las mujeres: la belleza.

María Jesús Prada reconoció que Brigitte Bardot fue una inspiración en belleza para ella. Fotografía: Instagram María Jesús Prada. (Instagram/Instagram)

“Mi inspiración de belleza desde siempre”, escribió la hija mayor de Paula Picado, vicepresidenta de Teletica y directora de Teletica Formatos, en una historia que publicó este domingo.

La periodista acompañó el mensaje con un retrato de los años mozos de Bardot, una figura que marcó época por su estilo simple, natural y provocador, y que trascendió el cine para convertirse en un ícono cultural.