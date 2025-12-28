Farándula

Muere a los 91 años la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot

Artista fue un ícono del cine, destacó por ser defensora de los animales y se le recuerda por sus polémicos comentarios

Por Manuel Herrera

Francia y el mundo del espectáculo están de luto tras la muerte de Brigitte Bardot, una de las figuras más legendarias del cine francés y mundial.

La actriz falleció a los 91 años, según confirmó este domingo la Fundación Brigitte Bardot, sin brindar mayores detalles sobre las causas del deceso. Bardot llevaba varios años alejada de la vida artística y pública.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta”, indicó la organización.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot murió a los 91 años. Fotografía: AFP. (-/AFP)

Un ícono del cine y de toda una época

Brigitte Bardot fue un ícono del cine, protagonista de clásicos como “Y Dios creó a la mujer” y “El desprecio”. A lo largo de su carrera rodó más de 50 películas, convirtiéndose en símbolo de sensualidad, libertad y rebeldía.

Su estilo —simple, natural y provocador— marcó tendencia y la transformó en un referente cultural que trascendió la pantalla grande.

Defensora de los animales y figura polémica

Más allá de su faceta artística, Bardot fue ampliamente reconocida como defensora de los derechos de los animales, causa a la que dedicó gran parte de su vida tras retirarse del cine.

También encarnó la ruptura de las tradiciones conservadoras en la Francia de los años 50, aunque con el paso del tiempo generó controversia por sus declaraciones sobre política, migración y caza, algunas de las cuales le valieron condenas por difamación, según recordó la agencia AFP tras confirmarse su muerte.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot fue una de las actrices más legendarias de Francia. Fotografía: AFP. (-/AFP)

Un retiro abrupto y una vida lejos de los reflectores

Brigitte Bardot dio el salto definitivo al cine en 1956, pero su carrera artística terminó de forma sorpresiva en 1970, cuando decidió retirarse abruptamente del mundo del espectáculo.

“En 1960, en el apogeo de su gloria, dio a luz a un niño, Nicolas, su único hijo, bajo la mirada inquisitiva de la prensa. Bardot dijo que le faltaba instinto maternal y dejó la crianza del niño en manos de su esposo, Jacques Charrier”, destacó la prensa internacional.

Con su muerte, se apaga una de las estrellas más influyentes del cine europeo, pero su legado artístico y cultural permanece intacto.

Brigitte Bardot destacó por su estilo simple, natural y provocador. Fotografía: Archivo.
