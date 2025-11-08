María Jesús Prada, heredera de Teletica, presume la profesión de su esposo

La periodista María Jesús Prada no dejó pasar un momento que tuvo su esposo este sábado —y que ella presenció— para presumir la profesión de su marido.

Chuza, como le dicen de cariño a la heredera de Teletica, se casó el 14 de enero del 2023 con el joven español Enrique Martin, quien es agrónomo de profesión.

Ella ha mostrado en otras ocasiones la afición de su esposo por los bonsáis, y este sábado volvió a hacerlo con un curioso video publicado en sus historias de Instagram.

María Jesús Prada, heredera de Teletica, y Enrique Martin van para los tres años de casados. Fotografía: Instagram María Jesús Prada. (Instagram/Instagram)

En medio del bosque

Según se observa, la pareja se encontraba en medio de un bosque, cuando Enrique se topó con un gran árbol derribado y corrió a tomarle medidas al tronco.

En las imágenes se ve al joven con lo que parece ser un metro en la mano, intentando calcular la circunferencia del árbol.

“Dime que estás casada con un agrónomo sin decir nada”, escribió María Jesús —la hija mayor de Paula Picado, vicepresidenta de Teletica y directora de Teletica Formatos— en su publicación.

María Jesús Prada presume la profesión de su esposo

¿Qué es la agronomía?

Según la Universidad de Costa Rica, un agrónomo se especializa en desarrollar técnicas para aumentar la eficiencia y productividad del sector agrícola, aplicando conocimientos para manejar recursos naturales y mejorar procesos productivos de forma sostenible.

María Jesús Prada, heredera de Teletica, rajó con la profesión de su marido. Fotografía: Instagram María Jesús Prada. (Instagram/Instagram)

Casi tres años de casados

El próximo 14 de enero, Chuza y su marido europeo cumplen tres años de casados. Los esposos se convirtieron en papás el 16 de febrero del 2024, cuando nació su hijo Maximiliano, quien ya se encamina a cumplir dos añitos.