María Jesús Prada, heredera de Teletica, se sincera en televisión sobre su etapa como mamá

La periodista María Jesús Prada abrió su corazón en televisión nacional y habló con total honestidad sobre cómo ha vivido su faceta como mamá desde el nacimiento de su hijo Maximiliano.

La comunicadora, conocida cariñosamente como “Chuza”, se convirtió en madre el 16 de febrero del 2024 y aseguró que la maternidad transformó por completo su manera de ver la vida.

María Jesús Prada habló de maternidad en televisión como nunca lo había hecho. (Instagram/Instagram)

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“Uno aprende a medir la vida a través de los ojos de un niño”

Durante una entrevista en 7 Estrellas, la hija de Paula Picado, vicepresidenta de Teletica, habló sobre lo especial que ha sido esta etapa.

“Se vive un día a la vez, un juego a la vez. Uno aprende a medir la vida y los instantes a través de los ojos de un niño que viven en el momento y eso es precioso”, expresó Prada.

La periodista también confesó que equilibrar la maternidad con su carrera profesional en Teletica ha sido uno de los mayores retos que ha enfrentado.

“Poder complementar eso (la maternidad) con el trabajo tampoco es algo fácil. Uno siempre sabe que la maternidad y la carrera profesional van a tener que relacionarse entre sí, pero yo no entendí la magnitud de cómo se afectan entre ellas hasta que no me tocó verlo de cara a cara”, comentó.

María Jesús explicó que, incluso, fue hasta ahora que logró retomar su trabajo a tiempo completo.

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“Yo hace dos años que parí a mi hijo Maximiliano y hasta ahora estoy retomando en el trabajo a tiempo completo y ya después cuando empiezan a hablar y empieza a ver la personalidad, empezás a verlos hacer muecas y ver rasgos tuyos o de tu mamá o de tu esposo, o ciertas cosas que uno va viéndoles en la personalidad y se enamora más”, afirmó.

María Jesús Prada habla de su etapa como mamá

“Este chiquito a mí me hace como quiera”

Prada también admitió entre risas que es muy alcahueta con su pequeño hijo, al punto que tuvo que pedirle ayuda a su esposo, el español Enrique Martín.

“Yo le digo a mi esposo: ‘yo necesito que usted sea el estricto, porque este chiquito a mí me hace como quiera, yo estoy perdidamente enamorada”, confesó frente a las cámaras de canal 7.

Las declaraciones de la periodista conectaron con muchos televidentes y mamás que se identificaron con la intensidad y el amor que implica esa etapa.

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