7 Días sorprendió a su audiencia con un cambio inesperado

El programa 7 Días, de Teletica, sorprendió a la audiencia con un importante cambio en su estructura periodística.

Tras la emisión de Telenoticias, Rodolfo González anunció una edición especial que terminó revelando la incorporación de María Jesús Prada como nueva jefa de Información y presentadora del espacio.

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La periodista cuenta con una amplia trayectoria dentro de la empresa y llega a uno de los proyectos informativos más importantes de la televisión costarricense.

María Jesús Prada apareció en 7 Días como presentadora. (Instagram/Instagram)

Una profesional con experiencia en el formato

Según informó Teletica, Prada se desempeñó anteriormente como jefa de Información de Teletica.com y participó en la creación del informativo El Clic. Además, fue corresponsal en dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA y condujo programas especializados en emprendimiento para TD+.

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Su vínculo con 7 Días no es nuevo. La comunicadora ya había formado parte de investigaciones periodísticas y tuvo una participación destacada en 7 Días Radio, la versión radiofónica del programa.

María Jesús Prada fue la sorpresa este lunes en 7 Días. (Teletica/Captura)

Rodolfo González seguirá ligado al proyecto

Aunque la llegada de una de las herederas del canal representa una renovación para el espacio, Teletica confirmó que Rodolfo continuará como director de 7 Días, mientras que Víctor Miranda seguirá desempeñándose como productor.

Semanas atrás, González había adelantado a La Teja que planeaba dar un paso gradual hacia otras responsabilidades dentro de la televisora.

“Seguiré un tiempito más en 7 Días, pero posiblemente con el pasar de los meses, designaré a alguien que se encargue de ese proyecto, el cual me encanta, pero que tengo que ir soltando poco a poco para enfocarme en el noti”, explicó en ese momento.