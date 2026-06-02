Johanna Villalobos da una noticia que la cambiará la vida por completo

La periodista y presentadora Johanna Villalobos sorprendió este lunes a sus seguidores al anunciar que está embarazada.

La comunicadora compartió la noticia mediante un creativo video en redes sociales, donde mostró por primera vez su pancita y confirmó que se encuentra viviendo una nueva etapa personal.

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El anuncio llega pocas semanas después de que revelara su compromiso con su pareja, dando paso a una serie de acontecimientos especiales en su vida.

Johanna Villalobos es locutora, periodista y presentadora. (Instagram)

Así reveló su embarazo

En el video, Villalobos aparece frente a un pastel mientras luce unos lentes y una copa de vino que finalmente dan paso a la gran revelación. Posteriormente, muestra una prueba de embarazo y deja ver su pancita mientras celebra el momento.

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“¡Este año me llegó el mejor regalo de cumpleaños! Yes…. I’m a mommy", escribió la periodista en su publicación.

La noticia generó cientos de mensajes de felicitación y muestras de cariño por parte de sus seguidores.