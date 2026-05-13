Periodista Johanna Villalobos confirma una inesperada noticia y le llueven las felicitaciones

La periodista y presentadora Johanna Villalobos sorprendió este martes al compartir una inesperada noticia personal que la tiene brincando de felicidad: ¡se comprometió!

La comunicadora confirmó en Instagram que dentro de unos meses dejará oficialmente la soltería, luego de decirle “sí” a la propuesta de matrimonio que le hizo su novio en las últimas horas.

Johanna Villalobos presumió su anillo de compromiso. Fotografía: Instagram Johanna Villalobos. (Instagram/Instagram)

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“Solo iba por una cena”

Con varias fotografías del romántico momento, la también creadora de contenido celebró la nueva etapa que vive en el amor.

“¡Bueno, yo solamente iba por una cena y terminé comprometiéndome con este muchacho!”, escribió Johanna en su publicación.

La ojiverde acompañó el mensaje con unas palabras más íntimas sobre la relación que vive actualmente.

“Quisiera decir muchas cosas, pero a la vez me gusta que nunca he sentido la necesidad de hacerlo”, agregó.

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Johanna Villalobos pronto será una mujer casada. Fotografía: Instagram Johanna Villalobos. (Instagram/Instagram)

Una historia de amor sin barreras

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la confesión que hizo sobre su futuro esposo, quien es extranjero.

“Gracias por enseñarme a crecer y por caminar a mi lado en todo. No hablamos el mismo idioma, pero nuestros corazones lo entienden todo”, expresó Villalobos.

Lluvia de felicitaciones para la pareja

La noticia rápidamente generó cientos de reacciones y mensajes de cariño para los futuros esposos.

“Felicidades Joha, qué mujerón se consiguió. Muchísimos éxitos que Dios los bendiga”, “Te mereces lo mejor del mundo” y “Muchas felicidades para ambos, Dios les bendiga siempre esa relación tan linda”, fueron algunos de los comentarios que recibió la presentadora.

Con este anuncio, Johanna Villalobos dejó claro que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida, rodeada de amor y de buenos deseos por parte de sus seguidores.

Johanna Villalobos se comprometió en la playa con el atardecer compo testigo. Fotografía: Instagram Johanna Villalobos. (Instagram/Instagram)

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