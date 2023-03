Hija de Lynda Díaz vino al país a unos días de la operación más complicada de su vida

Coco Roper, la hija de Lynda Díaz, disfruta sus días en nuestro país. Cortesía.

Coco Roper, la hija de Lynda Díaz, quien padece de un extraño cáncer, asegura que necesitaba venir a nuestro país para agarrar buenas vibras y energía antes de la que será hasta el momento, la operación más importante y delicada de su vida.

Nicole, el cual es su nombre real, tendrá que pasar por el quirófano una vez más el próximo 10 de abril, en Texas.

Sin embargo, esta no será una cirugía más, pues el nivel de complicación es bastante, por eso se ha preparado para todo lo que pueda pasar. Incluso dejando firmado un testamento y órdenes de qué hacer con ella en caso de que quede en estado vegetal. Algo sin duda muy duro.

Antes de eso, la agradable y guerrera mujer dará un par de charlas este fin de semana, en las que dará su testimonio y tratará de que con ello, muchas personas que pasan situaciones similares, no dejen de luchar.

La primera será en el marco de la Exponovia, que se realizará el sábado, a las 4 p.m., en el Centro de Convenciones. Y la otra será este domingo 19 de marzo de 4 a 6:30 p.m., en la iglesia Comunidad Génesis, en Alajuelita.

Coco habló con La Teja y nos contó un poco lo que está viviendo en su visita a nuestro país y la expectativas que tiene ante semejante operación.

-¿Cómo le está yendo después de un tiempo de no venir a Costa Rica?

Muy bien, no he parado de comer, sí he estado un poco enferma del estómago, pero he querido comer de todo, también he disfrutado la lluvia, hasta los huecos de las calles, de hecho me metí en varios porque iba manejando y llovía mucho. Fue lindo porque me recordó mis viejos tiempos aquí.

-¿De qué traía antojos?

De gallo pinto, de natilla, de chorizo, de patacones, queso frito, jugo de maracuya. No puedo comer de todo y cuando lo hago es muy poquito, es como para quitarme el antojo nada más porque no me cabe mucha comida, de hecho me pasé un poco y terminé vomitando.

Coco Roper, hija de Lynda Díaz, ha contado con el apoyo de mucha gente en su visita al país. Instagram.

-¿Siente que es un ejemplo de lucha por la vida?

Sí, esta vez ha sido completamente diferente, siento mucho apoyo por todos lados, desde seguidores hasta gente que no me conoce, este apoyo nunca antes lo había sentido. Para mí es un milagro que yo haya podido venir y que tanta gente quiera ayudarme, a veces me cuesta creer lo afortunada que soy.

Sé que hay muchas personas como yo que han pasado momentos muy difíciles y están haciendo de esa tragedia un sueño o un propósito para cambiar otras vidas.

-¿Cómo se gestó lo de las charlas en el país?

Todo ha sido gracias a mi comunidad de Instagram, Café con Coco surgió una noche en que no podía dormir por mis medicinas e hice un en vivo y nos pusimos a tomar café, hablábamos de cosas serias, pero también reíamos, entonces una muchacha dijo que teníamos que hacer eso más seguido y cuando se me movió la fecha de la cirugía por tres semanas, una seguidora dijo que por qué no venía a hacer uno aquí y me empezaron a ayudar a montar un evento en dos semanas, fueron muchas personas emprendedoras, personas enfermas y hasta de otros países hicieron hasta lo imposible para que pudiera venir.

Y ahora que estoy aquí, no han parado de apoyarme, hasta la comida me han dado, me han venido a hacer masajes para que no se me hinchen las piernas y más, yo de verdad me he sentido muy especial. Este es mi sueño, poder contar a la gente lo que he vivido y dar esperanza.

-¿Tenía permiso de los doctores para venir?

Sí, más bien mis doctores se alegraron porque ellos saben de lo milagrosa que ha sido mi historia, sí me vine con tres maletas y dos de ellas están llenas de cosas médicas, reemplazos de bolsas, antibióticos, jeringas y más, yo me he educado y aprendí a hacer cosas que solo los doctores o enfermeras hacen.

-¿De qué es la operación que le harán?

Son seis a diez horas de operación para reconstruirme, es algo muy peligroso, muy pocos doctores en el mundo la hacen. Me van a tratar de quitar la mayoría de radiación y piel necrótica (infección de los tejidos) que tengo y que me causa mucho dolor. Y lo que sí está bien, me están creando un sistema para poder llevar una vida más normal, podré bañarme en la ducha, meterme a la piscina con mi princesa y dejar de tener tantas infecciones y poder enfocarme en los otros problemas de salud que tengo.

La hija de Lynda Díaz ha demostrado que es una verdadera guerrera. Instagram.

-Es una de las más importantes que ha tenido...

Al día es la más grande que he tenido, tuve que hacer todos mis papeles legales, desde el testamento hasta cuánto tiempo quisiera estar conectada, en estado vegetal, si eso llegara a pasar. Tuve que asegurarme que si algún día llega ese momento tan horrible, poder quitarle el peso a mi familia para que tomen esa decisión y se enfoquen en esa etapa de luto.

-Lo que dice es algo muy duro...

Sí, no ha sido nada fácil, en especial con mi hija, de hecho le escribí 35 cartas y las metí en una cajita para que las abra en momentos especiales de su vida.

-Más allá de la preparación física, lo más fuerte es la parte emocional entonces...

Sí, va a ser un golpe muy grande, aceptar el cambio de mi cuerpo, ahora voy a tener dos bolsas para mi desechos, tengo que aprender a comer otra vez, pero me hace muy feliz porque siento que voy a tener mucha libertad. Sé que no va a ser fácil pero también que muchas personas están orando por mí y pronto podré hacer más Café con Coco y más que ya pronto viene mi libro.