Hija de Shirley Álvarez presume toda su belleza

Jimena Cuadra, hija de la expresentadora Shirley Álvarez, encendió las redes al presumir lo guapa que está, durante unos días de descanso en las playas de Guanacaste.

La joven, de 21 años, compartió varias fotografías en las que luce su figura en traje de baño, dejando claro que heredó la belleza de su mamá.

Shirley Álvarez junto a su hija Jimena Cuadra, de 21 años. Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

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Disfruta el calor tras su paso por Nueva York

Jimena aprovecha los últimos días del verano costarricense para relajarse y recargar energías, luego de pasar cuatro meses viviendo en Nueva York, donde experimentó temperaturas de frío extremo.

Todo apunta que Jime le está “devolviendo” el calor a su cuerpo tras esa congelante temporada lejos del país.

Fotos que encendieron las redes

En las imágenes, la joven aparece posando frente al mar con un vestido de baño que, como ella misma dijo, combinó con el azul del océano.

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores.

Jimena Cuadra luce toda su belleza desde la playa. Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

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“Ay, guapura”, “hermosa”, “demasiado bella”, “hermosísima”, “preciosa”, fueron parte de los mensajes que recibió.

Orgullo de papá y mamá

Entre las reacciones destacaron las de sus padres: Shirley Álvarez y el empresario Alex Cuadra, exesposo de la exfigura de canal 7.

“¡Qué belleza!”, comentó Shirley, quien actualmente se dedica a su trabajo como diseñadora de interiores mientras espera una nueva oportunidad en televisión.

Por su parte, Alex reaccionó con emoticones de corazón y una carita enamorada.

Una experiencia que la marcó

Cabe recordar que Jimena se fue a vivir en diciembre pasado a un lugar remoto de Nueva York, Estados Unidos, como parte de una experiencia personal que incluyó trabajar como mesera en un restaurante.

La joven regresó a Costa Rica a finales de marzo y ahora disfruta de unos días de descanso.

Jimena Cuadra recupera el "calor corporal que perdió" en el invierno neoyorquino. Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

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