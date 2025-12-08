Hijas de dos reconocidas presentadoras salen en el comercial de PicNic Fest, ¿las reconoció?

Jogo hizo este lunes el primer anuncio oficial del Festival PicNic 2026. (redes/Instagram)

El PicNic Fest empezó a calentar motores este lunes al soltar las primeras pistas de los artistas que podría estar en tarima este 2026.

El anuncio lo hicieron por medio de un video compartido por Picnic Fest y Jogo, donde varias caras conocidas aparecen dentro de un avión como parte de la dinámica.

Así se grabó el anuncio del festival PïcNic 2026

De hecho, una de las que participó en la grabación fue Jimena Cuadra, hija de la presentadora Shirley Álvarez, quien mostró en sus redes cómo fue el detrás de cámaras del anuncio.

Según contó, la grabación la hicieron el 30 de noviembre y dice estar ansiosa por vivir el festival, programado para el 14 y 21 de marzo.

Jimena Cuadra y Kiki Perry son parte de las caras conocidas que salen en el anuncio de PicNic 2026. (redes/Instagram)

Otra que sale en el comercial es Kiany Berry, mejor conocida como Kiki Berry, hija de la expresentadora Glenda Peraza.

Aunque la organización dará la lista oficial de artistas el próximo 15 de diciembre, los fans ya están “descifrando” las señales del video.

Entre los nombres que más suenan están Tyga (por un tatuaje de Vietnam), Alpha Blondy (bandera de Costa de Marfil), De la Rose (una rosa en cabina), Young Miko (gorro de aeromoza), Christian Nodal (una faja con la N), Trueno (trueno en el cielo), Yandel sinfónico (un vinil) y Bomba Estéreo (los audífonos de la DJ).

