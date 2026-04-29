Hijo de Harrick McLean se muestra como nunca a un mes del radical giro que dio su vida

Harrick McLean Morales, hijo del reconocido narrador deportivo Harrick McLean, sorprendió este martes al mostrarse como nunca antes: en su nueva faceta como papá.

El joven periodista y productor de Repretel compartió un momento muy especial que rápidamente enterneció a muchos.

Harrick McLean Morales trabaja en Repretel como productor; además, es periodista. (Instagram/Instagram)

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Una imagen que vale más que mil palabras

Aunque se convirtió en papá el pasado 4 de abril, fue hasta ahora que decidió mostrarse públicamente en este rol tan importante.

McLean publicó en sus historias de Instagram una imagen tomada por su esposa, Fiorella Arguedas, en la que aparece sosteniendo a su bebé con una mirada llena de amor.

Se trata de la primera fotografía que se conoce del comunicador junto a su hijo.

Un nuevo capítulo en su vida

El exreportero de Las Historias (canal 11) vive uno de los momentos más felices de su vida tras el nacimiento de su primogénito.

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El pequeño, llamado Jason Andrés McLean Arguedas, nació el 4 de abril y aún no cumple su primer mes.

Harrick McLean Morales se muestra por primera vez como papá en esta foto. Fotografía: Instagram Harrick McLean Morales. (Instagram/Instagram)

Una familia llena de felicidad

La llegada del bebé ha llenado de alegría a toda la familia, incluyendo a su abuelo, el narrador deportivo de Radio Monumental, quien también estrenó el rol de abuelo.

Sin duda, esta nueva etapa marca un antes y un después en la vida del joven comunicador y de toda su familia.

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