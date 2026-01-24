Hijo del empresario Don Stockwell sufre accidente en Suiza

El empresario Don Stockwell Ulloa compartió este sábado en sus redes sociales uno de los momentos más angustiantes que ha vivido como padre, luego de que su hijo Michael, quien estudia en Suiza, sufriera un accidente automovilístico.

Don Stockwell y su hijo Michael Stockwell. (redes/Facebook)

Según relató Stockwell, el joven —de casi 20 años— salió ileso, salvo por algunos moretones y el gran susto que provocó el incidente.

El empresario agradeció que, pese a la distancia, pudo confirmar rápidamente que su hijo se encontraba fuera de peligro.

“Hoy viví una de las pesadillas que todo padre o madre reza nunca tener que enfrentar”, escribió Stockwell, quien atribuyó el desenlace positivo a su fe y a la protección divina.

Más allá del impacto del accidente, el empresario destacó la madurez y temple de su hijo, quien no solo se comunicó de inmediato con su familia, sino que también se preocupó por el bienestar de sus compañeros y colaboró en la coordinación con la ambulancia.

“Como padre, no puedo estar más orgulloso de su madurez en un momento tan difícil”, expresó.

Don compartió un video donde se ven algunos daños que sufrió el carro.

Stockwell también aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de apoyo y cariño recibidas por parte de amigos y personas cercanas, y envió un mensaje a otros padres, invitándolos a encomendar siempre a sus hijos a Dios, especialmente cuando se encuentran lejos de casa.

