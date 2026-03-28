Farándula

Hoy es un día clave para Sebas Guillem en el Got Talent España

Sebas Guillem estará en la semifinal de Got Talent España, a esta hora es su presentación este sábado

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Por Silvia Núñez
Sebas Guillem, cantante costarricense
Sebas Guillem viajó hace unas semanas de nuevo a España a grabar el nuevo capítulo de Got Talent que se transmitirá este sábado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sebas Guillem está a las puertas de uno de los momentos más importantes de su carrera, pues este sábado 28 de marzo se presentará en la semifinal del programa Got Talent España.

El artista nacional logró colarse en esta exigente etapa gracias a un pase directo que le otorgaron los jueces semanas atrás, luego de una presentación que dejó a todos con la boca abierta y que lo posicionó como uno de los favoritos del público.

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A pocas horas del show, Guillem no ocultó su emoción y orgullo por representar a Costa Rica en un escenario internacional, donde promete darlo todo para dejar en alto la bandera tricolor.

En esta semifinal, el tico competirá contra participantes de distintas disciplinas, desde canto y baile, hasta actos de magia.

Sebas Guillem y su presentación en Got Talent de España

Según anunció el mismo artista, la transmisión del programa será a partir de las 3 p. m. (hora de Costa Rica) por el canal Telecinco. Además, quienes quieran apoyar al artista también podrán seguir la competencia a través de plataformas digitales como Magis o Xuper.

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Sebas Guillem y su presentación en Got Talent de España

Sin duda, Sebas se juega una carta clave en su sueño internacional, y estamos seguros que pase o no a la gran final del programa español con su talento ya se ganó más de un corazón a nivel mundial.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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