Escuche aquí el nuevo sencillo de Sebas Guillem tras su éxito en Got talent España

Sebas Guillem continúa consolidando su carrera musical con el lanzamiento de Amor Real, una canción que celebra el amor verdadero. (Captura de video/Captura de video)

Con carisma y una presencia que no pasa inadvertida, Sebas Guillem continúa generando reacciones y conversación, demostrando por qué su figura sigue despertando interés dentro y fuera del país.

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista compartió Amor Real, una pieza que forma parte de su más reciente sencillo lanzado en 2025. La canción destaca por una letra cargada de sensibilidad y esperanza.

“Ven, quiero ser tu amor, mi deber, cuidarte cada día y amarte, vida mía. Ven, quiero ver, verte florecer, sentirte más cerquita, un amor que no limita. Yo quiero ser tu cómplice e impulsarte a soñar, tu mejor amigo y por siempre tu hogar”, dice parte de la letra.

El cantautor costarricense compartió Amor Real a través de sus redes sociales como parte de su más reciente sencillo de 2025. (Melissa Fernández)

El tico explicó que Amor Real es una canción que habla del amor verdadero en su forma más pura.

“Habla del amor de Dios y de cómo se ve reflejado de muchas maneras en nuestro día a día: con nuestra familia, nuestra pareja, un atardecer, un gesto genuino”, detalló.

El compositor agregó que uno de los principales objetivos de esta pieza es brindar consuelo a quienes atraviesan momentos de soledad.

“Dar un abrazo cálido a las personas que se sienten solas hoy y recordarles que ese gran amor los y las abraza, donde sea que estén. Espero que la disfruten”, concluyó.

Recordemos que el cantautor nacional llevó su talento hasta Got Talent España, donde conquistó al jurado y obtuvo un pase de oro, asegurando su clasificación directa a las semifinales del programa.