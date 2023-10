Humorista Álvaro Mora dice que él también fue estafado y no recibió el Audi de Pietra Verdi

El presidente de la empresa digital, Marcio Guindani, le regaló supuestamente un Audi a Álvaro Mora en el 2021 por subir de rango dentro de su compañía de piedras verdes. Captura de video

El humorista Álvaro Mora hizo una transmisión en sus redes sociales para hablar de la demanda que interpuso contra Pietra Verdi, luego de promover a esta compañía brasileña en el 2021 y que terminó supuestamente estafando a cientos de personas.

El comediante aclaró que cuando se enteró de que la empresa digital se vino abajo o descubrió que era un engaño, decidió interponer una denuncia judicial aquí en Costa Rica porque él también fue víctima de estafa.

Tanto así que hasta contó que el Audi e-Tron Sedán 2021 que le regaló el presidente de la empresa digital, Marcio Guindani, en octubre de ese año (por llegar al rango de Esmeralda Élite Plus), nunca se lo entregaron porque también era parte del supuesto engaño.

“El dinero que a ustedes se les llevaron a nosotros también y mucha gente me decía: Álvaro porque usted no vende el carro que le dieron y paga sus abogados, es que el carro que hicimos video en la Audi de Costa Rica nunca me lo entregaron tampoco, hay que entender la dimensión del asunto, todos fuimos verdaderamente engañados”, dijo.

Mora mencionó en el “en vivo” que, con la ayuda de “líderes” de la supuesta compañía en otros países de Latinoamérica, decidieron contratar a unos abogados para que les llevaran el proceso judicial.

“Lo primero que hicimos fue interponer una denuncia aquí en Costa Rica, acá están las pruebas, donde estos abogados fueron pagados a través de varios líderes, de varias personas, esos abogados cobraron 5 millones de colones solo por desarrollar la denuncia (...) hay alrededor de 700 firmas en esta denuncia”, mencionó en la transmisión.

En diciembre de 2021 el humorista compartió en sus redes muy feliz que le habían regalado este carrazo.

También explicó que se interpuso otra denuncia en Brasil, a través de unos abogados argentinos, la cual fue firmada por 159 personas, de 45 mil personas que estaban dentro de la organización, y que según les dijeron, el caso va progresando muy bien y existe la posibilidad de recuperar algo del dinero que perdieron.

El humorista dice que está viendo cómo recupera el dinero de todos los que confiaron en él, así como recuperar su nombre y que el proceso “está en camino”, que ya se enviaron todas las pruebas, además señaló que los supuestos líderes de la compañía brasileña ya fueron detenidos.