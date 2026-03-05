Humorista de Omega tras atropellar a niña: “Sentí un dolor en el pecho, como una estaca en el corazón”

Johnny Barrantes "El Parce", es humorista del Manicomio de la risa de radio Omega. (redes/Facebook)

El humorista Johnny Barrantes, conocido por su personaje de “El Parce” en El Manicomio de la Risa, de radio Omega, sigue profundamente afectado por el angustiante episodio que vivió tras verse involucrado en un accidente que, por cuestión de segundos, pudo tener consecuencias irreversibles.

Aunque la niña involucrada resultó ilesa, el impacto emocional para el comediante ha sido devastador y todavía lo acompaña.

Barrantes relató que el hecho ocurrió a eso del mediodía de este miércoles en Curridabat, cuando una abuelita recogía a su nieta a la salida del kínder.

La menor se soltó inesperadamente y salió corriendo por detrás de un taxi, justo cuando él transitaba por la vía.

“Fue todo demasiado rápido. Yo iba despacio, pero aún así solo vi una mancha anaranjada, la blusita del kínder, y frené de inmediato. La empujé… y ahí se me vino el mundo encima”, contó todavía afectado al recordar el momento.

Humorista Johnny Barrantes cuenta que casi mata a una niña con su carro

El humorista describió lo que sintió al instante al darse cuenta que había protagonizado un atropello y más que la víctima era una niña de kinder.

“Quedé en shock total. Sentí un dolor en el pecho, como una estaca en el corazón, un vacío en el estómago. Me puse las manos en la cara y solo pensaba: ‘Dios mío, ¿qué pasó? Señor Jesús’”, relató.

Mientras él se agarraba la cabeza todo asustado recuerda que la abuelita gritaba y corrió a levantar a la niña. Para alivio de todos los que presenciaron el accidente, la pequeña no presentaba golpes ni raspaduras.

“Por dicha la chiquita estaba bien, ni siquiera lloró. Lloré yo. Ellas estaban asustadas, pero tranquilas, el que quedó destrozado fui yo”, confesó.

El susto de su vida

El “Parce” explicó que, tras revisar a la menor y confirmar que no tenía ninguna lesión, tuvo que estacionarse porque el cuerpo no le respondía.

“Me bajé, compré una botella con agua y me puse a llorar. Estaba temblando, con una punzada en el corazón y un vacío horrible en el estómago”, detalló.

Johnny Barrantes, El Parce, no pudo evitar llorar del susto que se llevó al pensar que pudo haber matado a la menor. (redes/facebook)

El golpe emocional fue aún mayor porque Johnny es padre de una niña de cinco años, por lo que inevitablemente pensó en su hija.

“Yo no podría soportar lastimar a un niño. Pensé en mi hija, en la chiquita, en la abuelita, en los papás. Fue de los peores sustos de mi vida”, relató con la voz quebrada.

La figura de Omega aseguró que la escena se le repite constantemente en su cabeza y que no puede evitar llorar al pensar que pudo haber sido peor.

Minutos después del incidente, aún en estado de shock, fue que grabó el video que luego compartió en redes sociales no solo para desahogarse sino para hacer un llamado que a cualquiera le puede pasar algo así, por lo que hay que manejar con precaución.

“Sentí que Dios nos pone estas alertas para que uno le diga a la gente: cuidado. Ya entraron las clases, los niños andan en su mundo de fantasía, en su arcoíris, ellos no saben los peligros y creo que es bueno y malo que esto pase porque es como una advertencia para decir: ‘Cuidado, evitemos’”, dijo.

"El Parce" es uno de los humorista del Manicomio de la risa de radio Omega. (redes/Facebook)

El humorista, además, fue enfático en su llamado a conductores y padres de familia.

“Cuando vean uniformes de escuela o de kínder, bajen la velocidad. Vayan despacio, vayan atentos. Y como papás, no soltemos a los niños de la mano, ni en la calle ni en parqueos, aunque se enojen. Un segundo basta”, mencionó.

Llamadas de aliento

Johnny contó que recibió múltiples mensajes y llamadas de solidaridad, incluyendo la de su compañero Francisco “Chico” Blanco, con quien volvió a quebrarse emocionalmente.

“Todos tenemos hijas en la radio. Me llamó para ver cómo estaba y me puse a llorar otra vez. A cada rato me acuerdo y me da el bajón”, reconoció.

Aunque la menor está bien y no hubo consecuencias físicas, el humorista reconoce que la experiencia lo marcará para siempre.

“Gracias a Dios iba despacio, porque si no… hoy estaríamos hablando de otra cosa. Esto fue una advertencia. Cuidado, evitemos, bajemos la velocidad”, insistió.