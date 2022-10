Humorista de radio Omega está muy delicado y compañeros piden orar por él

Ariel Artavia (negro) es parte de los humoristas de radio Omega. Archivo

La condición de salud del humorista Ariel Artavia, de radio Omega, se complicó en las últimas horas y solo un milagro lo salvaría.

Por eso sus compañeros del “Manicomio de la risa “y “La risa se pega″ están pidiendo que oren mucho por él, para que que se recupere.

Ariel está internado en el hospital Calderón Guardia desde principios de mes, luego de presentar problemas de retención de líquidos, relacionado a un tema renal.

Su colega y primo Daniel Montoya confirmó que este miércoles lo estaban operando para colocarle un marcapasos, porque también estaba presentando problemas con su corazón, pero que desafortunadamente en media cirugía entró en paro.

“Está muy delicado. Aún no reacciona”, dijo muy dolido el humorista e imitador, quien a pesar de toda esta situación hizo reír a los oyentes esta mañana en el programa “El Manicomio de la risa”.

Ariel lleva además años luchando contra su sobrepeso, lo que ha afectado aún más su condición médica.

¡Otro humorista de Omega está con problemas de salud!

Ariel tiene varios personajes propios como La Gorda Madrina que hace en los programas de la radio. Foto: Alejandro Gamboa (Alejandro Gamboa Madrigal)

Varios de sus amigos y familiares también han expresado en sus redes sociales que confían mucho en el poder de la oración y le han mandado sus mejores vibras para que pronto despierte.

“Sé y estoy seguro que veré la gloria de Dios sobre mi vida, son momentos de prueba, pero nuestro Señor no va a poner una prueba que no podamos superar. Gracias a todos por sus oraciones y gracias a mi familia, que todos me han demostrado su cariño y amor; vamos con todo que esto pasará pronto. Los amo, pronto estaré en casa”, escribió el humorista en sus redes sociales días atrás, cuando lo internaron.

Chepiar de: Ariel Artavia es el "Gordito" simpaticón de la radio