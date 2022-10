¡Otro humorista de Omega está con problemas de salud!

Ariel Artavia ha estado delicado de salud en los últimos días. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Una vez más, la salud golpea a uno de los humoristas del Grupo Radiofónico Omega.

Mientras José Kawas lucha contra el cáncer que lo atormenta desde hace varios meses, ahora, Ariel Artavia libra su propia batalla en el hospital.

Ariel, quien forma parte del “Manicomio de la risa “y “La risa se pega, de 5 a 7″ está internado desde hace varios días en el Calderón Guardia, luego que lo ingresaran por un problema de retención de líquidos que podría estar relacionado a un tema renal, según nos contaron algunos allegados.

Humorista Ariel Artavia se casará: “Me propuse perder cien kilos antes de la boda”

En una publicación que hizo en su Facebook este domingo, dijo que tenía fe de poder salir adelante y prometió pronto estar haciendo lo que más le gusta, que es hacer reír, por medio de sus salidas y chistes, a los demás.

“Sé y estoy seguro que veré la gloria de Dios sobre mi vida, son momentos de prueba, pero nuestro Señor no va a poner una prueba que no podamos superar. Gracias a todos por sus oraciones y gracias a mi familia, que todos me han demostrado su cariño y amor; vamos con todo que esto pasará pronto. Los amo, pronto estaré en casa”, dijo en sus redes sociales.

Intentamos conocer un poco más a profundidad lo que sufre Ariel, sin embargo nos contó por medio de WhatsApp que de momento no pude hablar mucho, pero que en los próximos días dará detalles. Por suerte está estable y se escucha positivo.

Recordemos que el comediante es padre de dos muchachas y en diciembre del año anterior le pidió la mano a su novia Jéssica Salas, luego de cuatro años de jalar.

Ari además, lleva varios años luchando contra el sobrepeso y cuando se comprometió, también se propuso quitarse algunos kilitos de encima para llegar como un ken a la boda, según le dijo en una entrevista a La Teja.

Esperamos tener buenas noticias tanto de él como de Kawas tan pronto sea posible.