Humorista José Kawas creyó que no llegaría con vida a las corridas de toros

El humorista José Kawas se sinceró en redes sociales al asegurar que llegó a creer que no llegaría con vida a fin de año.

Por eso, causa tremenda alegría verlo como parte del elenco de humoristas de Canal 8 que está transmitiendo las corridas de toros desde el redondel de Pedregal en Belén.

Kawas junto a Geovanni Calderón, antitos de la corrida de las tres de la tarde de este 25 de diciembre. (Tomada del Facebook oficial de José Kawas)

“Por un momento pensé que no estaría este fin de año, pero decidí confiar en que Dios no me abandonaría y aquí estamos. Les esperamos en vivo a partir de las 2:30 p.m. (este 25 de diciembre) desde Pedregal , por Canal 8”, posteó Kawas en Facebook.

De lo que está hablando el humorista es de la personal batalla que tuvo desde setiembre pasado ya que fue diagnosticado con un cáncer en el hígado.

El comediante conocido por interpretar personajes como Chito Pitt y Milton Crawford, compartió con sus seguidores en redes sociales que actualmente batalla con un cáncer en el hígado.

Esa no ha sido su única guerra, también, cinco meses atrás, en abril, le contó al país que tenía cáncer de vesícula.

Aquí Kawas con el dueño del personaje El Manudito, también conocido como El Flaco Sandí, Johan Sandí, también le dicen el manudo más llorón del país. (Tomada del Facebook oficial de José Kawas)

“Les cuento que la semana pasada vimos los resultados de un TAC y lamentablemente, en muy corto tiempo, se me pasó el cáncer para el hígado, era algo que se podía esperar, ya que el cáncer de vesícula es superagresivo, pero no creí que pudiera suceder tan rápido”, dijo Kawas en setiembre anterior.

Natalia Rodríguez recordó que el 24 de diciembre del 2018 volvió a nacer

Kawas tiene 46 años y es parte del programa “El Manicomio de la risa” de radio Omega, en donde se ha dado a conocer con personajes muy graciosos como Chito Pitt y Milton Crawford.

Disfrute del humor de todos los personajes de Kawas en las corridas de Canal 8 que arrancaron este 25 de diciembre a las 3 de la tarde.