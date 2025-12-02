Farándula

Ignacio Santos empezó noticiero de Telenoticias con el pie izquierdo y reaccionó de forma inusual

Al periodista Ignacio Santos se le cruzaron los cable, bueno, las fechas al inicio de Telenoticias

Por Silvia Núñez
A Ignacio Santos, director y presentador de Telenoticias, se le cruzaron los cables este martes al arrancar la edición del mediodía del noticiero.

El experimentado comunicador empezó el espacio saludando, como de costumbre, a los televidentes y aprovechó para mandar buenas vibras por el inicio de mes; sin embargo, la jugada no le salió tan redondita.

“Feliz día, feliz semana, feliz mes de diciembre, que estamos comenzando precisamente hoy lunes”, dijo al aire, convencidísimo… salvo por un detallito: que hoy es martes 2 de diciembre.

La equivocación no pasó desapercibida para algunos, sobre todo, porque el lunes 1 de diciembre fue feriado para muchos, incluido el propio Santos, lo que podría haberlo dejado con el calendario un toque corrido.

Tras caer en cuenta de su error, Ignacio intentó corregirse, pero terminó enredándose aún más y dejó ver cuán perdido anda en el calendario.

“Perdón, lo comenzamos ayer, hoy es martes 2 de enero ya, el segundo día del mes… de diciembre”, recalcó.

Sin duda alguna más de un televidente soltó la risa al escuchar el enredo que se tenía, el cual duró solo unos segundos, pues de inmediato Santos siguió adelante con la edición sin perder la compostura.

TelenoticiasIgnacio SantosIgnacio Santos pachoIgnacio Santos diciembre
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

