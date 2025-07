Imelda Garza reveló cómo fueron las últimas noches de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia

Julian Figueroa, hijo de Maribel Guardia, falleció el 9 de abril de 2023 de un infarto. (Instagram: Maribel Guardia/Instagram: Maribel Guardia)

Julián Figueroa, el único hijo que tuvo Maribel Guardia, tenía en su alma una tristeza profunda que se hizo más presente que nunca días antes de su muerte, ocurrida el 9 de abril de 2023, así lo recuerda su viuda, Imelda Garza Tuñón, quien intercambió con él sus últimas palabras.

A poco más de dos años del fallecimiento de Julián, ocurrido en casa de su madre Maribel, muchas cosas han cambiado en la familia, entre ellas, la buena relación y la cercanía que había entre la actriz y cantante costarricense e Imelda.

LEA MÁS: Día del Padre: Maribel Guardia conmovió con un emotivo video sobre su hijo y nieto

Ahora, tras un pleito legal por la custodia del pequeño José Julián, el único nieto de Maribel, ellas ya no viven juntos y enfrentan acusaciones legales mutuas.

Imelda reveló al programa Venga la alegría cómo fueron las últimas noches de José Julián antes de su muerte y contó que dos días antes de su muerte no quiso ir al cine con su hijo porque se sentía con mucha ansiedad y se acercaba el aniversario de la muerte de su padre, Joan Sebastian.

“Esto fue un viernes, el sábado él estaba mal, subió al cuarto y dijo que estaba viendo serpientes en todas partes”, recordó.

LEA MÁS: Maribel Guardia hace llorar a sus seguidores con palabras que llegan al alma

Imelda Garza, exnuera de Maribel Guardia, ahora se ha dedicado a hablar de su relación con el padre de su hijo y su exsuegra. (Archivo/Archivo)

Imelda explicó que los fines de semana Julián dormía en otro cuarto con su hijo porque se desvelaban viendo películas y que le pidió que se saliera del cuarto porque el pequeño José Julián se estaba espantando de lo que contaba su padre.

“Le dije: ‘sabes qué, bájate, no estés en el cuarto porque lo estás asustando mucho, velo, lo estás haciendo llorar, está muy preocupado porque tú eres su papá, que eres el fuerte, y lo estás asustando”, mencionó.

Imelda contó que después Julián bajó al cuarto de su prima Maribel y le dijo lo mismo de las serpientes y le preguntó por ella y su hijo, como si hubiera olvidado que los acababa de ver en el cuarto; luego se fue a dormir a la habitación donde finalmente fue hallado sin vida por la madre de su hijo.

El 9 de cada mes Maribel hace una publicación en sus redes recordando a su hijo y en este julio no fue la excepción.

“Julián, otra vez es 9... Y aquí estoy, como cada mes, recordándote, extrañándote, sintiendo este amor inmenso que, lejos de apagarse, crece más y más en mi alma. Me sorprende amar tanto a alguien que ya no puedo abrazar... y al mismo tiempo, me rompe no poder verte, no escuchar tu voz, no mirarte a lo ojos. Te amo por siempre hijo de mi alma”, publicó la tica.

LEA MÁS: Imelda Garza hace sorprendentes declaraciones sobre su hijo José Julián y Maribel Guardia