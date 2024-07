Imitadora Katherinne González habla como nunca antes de sus primeros años en Pelando el ojo

Katherinne González tiene 29 años y en la actualidad es un nombre de referencia en la farándula costarricense. (Instagram)

El miedo a lo desconocido, las lágrimas por lo duro que le daba la gente y la frustración por no entender la dinámica de un programa hecho para hacer reír, acompañaron a Katherinne González durante sus primeros años como imitadora de Pelando el ojo.

La talentosa muchacha llegó al programa de Radio Monumental a los 21 años, luciendo muy distinta a la mujer que es hoy. Debutó en Pelando el ojo el 12 de julio del 2016 al lado de una camada de nuevos artistas que refrescaron la imitación nacional.

LEA MÁS: Katherinne González y Edson Picado dejaron de lado “Pelando el ojo” para cumplir un sueño

Ocho años después de estrenarse en la radio, la herediana, de 29 años, repasó con La Teja el tiempo que lleva en el programa y entre lo más revelador que contó está lo mal que la pasó en sus inicios por culpa de su inexperiencia y lo que decían de ella.

“Al inicio los comentarios eran muy crueles. Siempre se referían al físico. Llegué con el pelo corto y ya se imaginarán las cosas que decían de mí, y como había un grupo ya hecho en el programa, siempre al inicio la gente decía que no sabía por qué me habían elegido, que era muy mala y que no tenía futuro. Fueron cosas muy hirientes con relación a lo que estaba haciendo”, contó González.

Todo eso que le decían terminaba en lágrimas cuando estaba fuera de los micrófonos, pues para ella fue muy rudo pasar de tener una vida de estudiante y sin mucho sobresalto, a convertirse en una figura pública, expuesta al qué dirán y sin ningún tipo de experiencia en el medio farandulero.

“Fue un proceso bastante complicado al inicio porque me tomaba muy en serio todo lo que comentaba la gente, con lo insegura que era en ese momento y con los miedos y la vergüenza, todo me pegaba fuerte. Al principio me ponían algún comentario negativo y lo sufría, lo lloraba, me ponía a pensar que tenían razón y que no servía para esto”, refirió.

LEA MÁS: Katherinne González sacó a relucir su agilidad en un reconocido deporte

También la factura que pagó en sus primeros años fue más alta por ser mujer, lo que la expuso a muchos comentarios que compararon lo que ya había y con lo recién llegado.

“Como siempre, cuando se es mujer, hay muchas comparaciones de que aquella es más bonita, de que la otra es más talentosa… Y eso generaba mucha inseguridad, pero sí, fue muy duro al inicio”, destacó.

Katherinne González se estrenó en Pelando el ojo en el 2016 y lucía muy distinto a como se ve en la actualidad. En la foto con el elenco del programa en ese momento, entre esos, Natalia Monge. (Mayela López)

Katherinne González ahora es pura felicidad

Kathy confesó que conforme se fue sintiendo más segura de sí misma, las críticas de la gente le dejaron de afectar y aunque en la actualidad sigue expuesta a esto, aplica lo que aprendió de sus lecciones pasadas.

“Ahora, lo que construye lo acepto con mucho cariño y respeto, y lo que sea para ofender y meterse conmigo y con mi físico, todo eso de una vez lo desecho, lo bloqueo y así cuido mucho mi paz, la tranquilidad y la salud mental”, explicó.

Con todo y ese duro inicio, la humorista no cambia por nada del mundo estos ocho años que cumplió en el programa dirigido por Norval Calvo y transmitido de lunes a viernes por Radio Monumental, del Grupo Repretel.

LEA MÁS: Katherinne González: “Hablar del cuerpo ajeno y ofender por redes sociales tiene que cambiar ya”

Tan enamorada está de esa experiencia y de todas las oportunidades que le trajo la popularidad con el tiempo, que su carrera de Arquitectura la terminó, pero no la está ejerciendo. El humor y las redes sociales cambiaron todos sus planes.

“Todos estos años en Pelando el ojo para mí han sido sinónimo de crecimiento, y no solo profesional, sino también personal. Cuando llegué era una persona supertímida, con muchas inseguridades y me costaba mucho creer en mí. Ahora me siento muy plena con la persona que soy. Soy una Katherinne cuando entré y otra Katherinne muy distinta ahora, ocho años después”, subrayó.

El humor y la radio llevaron a Kaherinne González por un viaje que nunca pensó, pues acepta que en medio de su caótico inicio jamás imaginó que se quedaría en el medio por años. Es más, pensó que no pasaría de tres meses en Pelando el ojo.

“Al inicio decía que no duraría más de tres meses y fueron pasando los años. No tenía la conciencia de los años que llevaba y este año me puse a pensar que sigo aquí todavía, de que todo va bien y de que es uno de los momentos más bonitos de toda esta etapa y para mí es una sorpresa supergrande, pero no estaría en este punto si no fuera por el compromiso que tengo para lo que hago, porque cuando me propongo las cosas son muy intensa”, reconoció.

De la radio, la guapa se impulsó a la televisión y entre todo eso se fue construyendo como una famositica más, una nueva influenciadora en redes y un nombre y rostro de referencia en la farándula costarricense.

Katherinne González junto a Norval Calvo, el director de Pelando el ojo y quien la llevó a la radio hace ocho años. (Instagram)

La radio también sirvió como cupido para ella, ya que en Pelando el ojo conoció al hombre que la hace muy feliz: el también imitador Edson Picado, quien es su pareja desde hace cinco años.

LEA MÁS: Humorista Katherinne González abrió su corazón para hablar de un tema que afecta a muchas personas

“Estoy orgullosa de todo lo que he logrado y aprendido, y me faltan muchas cosas, pero ha sido un crecimiento en todo el sentido”, remató.