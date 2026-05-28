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INA de Heredia realizará feria de empleo con vacantes en manufactura, turismo y comercio

La actividad reunirá importantes empresas que buscan personal en distintas áreas laborales

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Por Fabiola Montoya Salas
Entre las más de 22 compañías participantes destacan Moody's, HP, P&G y Deloitte.
La feria de empleo será el 3 de junio. (Cortesía/Fidélitas)

Si usted, un amigo o un familiar está buscando trabajo o quiere aprovechar nuevas oportunidades laborales, esta información le puede interesar muchísimo.

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La Regional del INA en Heredia y la ANE (Agencia Nacional de Empleo) realizarán una feria de empleo presencial el próximo miércoles 3 de junio del 2026, cuando diferentes empresas ofrecerán vacantes en múltiples áreas.

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La actividad se llevará a cabo en la sede del INA de Heredia, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y contará con oportunidades laborales en sectores como industria y manufactura, comercio y servicios, turismo y gastronomía, construcción y mantenimiento, así como áreas técnicas especializadas.

Entre las empresas participantes destacan nombres muy conocidos como Coca Cola, Unilever, Smartfit, Florida Products y Castillo Country Club.

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Acá le contamos todos los detalles de la feria. captura (capop/empleo)

Además, también estarán compañías como Ultrapark, Importaciones Industriales Masaca, Fideos Precocidos de Costa Rica y Desatur Cariari.

La feria representa una excelente oportunidad para quienes desean entregar su currículum directamente a reclutadores y conocer plazas disponibles en distintas áreas laborales.

Los organizadores recomendaron a las personas asistentes llevar su hoja de vida actualizada y llegar con tiempo para aprovechar mejor las oportunidades.

La actividad será completamente presencial y se desarrollará en las instalaciones del INA, sede Heredia.

Para más información, las personas interesadas pueden escribir al correo jalfaroespinoza@ina.ac.cr o comunicarse al teléfono 2220-7128.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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