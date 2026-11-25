Will Smith y Jada Pinkett Smith son propietarios de una residencia en Calabasas, Los Ángeles. (Archivo/Archivo)

Un incendio movilizó a los cuerpos de emergencia hasta la propiedad de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith, ubicada en Calabasas, Los Ángeles, Estados Unidos, durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles confirmó que atendió la emergencia y señaló que, según la información preliminar, el fuego habría comenzado en un cobertizo y su causa se considera accidental.

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La emergencia no dejó personas heridas. Además, las primeras comunicaciones de los bomberos indican que las llamas no se extendieron hacia la vegetación cercana.

¿Qué ocurrió durante la emergencia?

Un audio de una llamada al servicio de emergencias 911, divulgado por el medio Page Six, permite conocer algunos detalles de lo ocurrido.

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En la comunicación se escucha a un bombero informar que había un cobertizo en llamas, pero que el fuego no se había propagado a la maleza. También indicó que los equipos de emergencia ya se encontraban en el lugar y que el incidente había sido clasificado como un incendio en una estructura.

Un incendio afectó un cobertizo en la propiedad de los actores.

La revista People en Español informó sobre el incidente y recogió la confirmación de las autoridades, que descartaron que hubiera heridos y señalaron que la causa del fuego habría sido accidental.

La pareja había compartido una salida familiar

El incendio ocurrió pocos días después de que Will Smith y Jada Pinkett Smith fueron vistos en una salida familiar en California.

El sábado 21 de noviembre ambos visitaron el Little Beach House Malibu de Soho House, junto con sus hijos Jaden y Willow. También las madres de los actores, Adrienne Banfield-Norris y Caroline Bright, los acompañaron.