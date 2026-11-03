Influencer Celeste León hace este llamado tras revelar la situación de salud que la sorprendió

Con el fin de advertir a otras personas y evitar que pasen por lo mismo que ella, la influencer Celeste León hizo un llamado este martes tras revelar la situación de salud que la sorprendió en los últimos días.

Según contó, ella es parte de las miles de personas que actualmente están siendo “golpeadas” en Costa Rica por el virus de la influenza, pero en su caso, el problema de salud escaló y se agravó.

Celeste León contó que le dio influenza pero su caso se agravó y se convirtió en bronquitis. (Instagram/Instagram)

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Aunque, gracias a Dios, ya está más recuperada, la hija del medio del cantante Erick León aseguró que no pudo hablar en los últimos días, pues en su caso el virus le provocó bronquitis, a pesar de que estaba vacunada.

La influenza se convirtió en bronquitis

“Me dio influenza y se me agravó a bronquitis. Hasta ahorita puedo hablar normal porque se me iba el aire. Hasta ahorita puedo hablar, en general, y ser una persona de nuevo”, dijo León en sus redes sociales.

Afirmó que no se sintió nada bien producto de la enfermedad y agradeció que ya avanzara en su recuperación.

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“Ustedes no saben lo mal que me sentía y eso que estaba vacunada contra la influenza. Por dicha ya estoy saliendo y apareciendo un poquito por acá y ya sintiéndome mejor”, confirmó.

Celeste aprovechó para hacer un llamado a la gente para que se vacune.

“Vacúnese contra la influenza, me lo van a agradecer”, insistió la hermana de la presentadora de Teletica, María Fernanda León.