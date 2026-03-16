Celeste León, hija de Erick León, tomó una decisión complicada pero necesaria para su salud

La bella creadora de contenido Celeste León les habló con total honestidad a sus seguidores este lunes sobre una complicada decisión que tomó por su salud.

La influencer, hija del cantante Erick León, abrió su corazón en un video publicado en TikTok, donde explicó que decidió colocarse Jaydess, un dispositivo intrauterino utilizado para planificación y regulación hormonal.

Celeste León se sinceró este inicio de semana sobre un tema bastante personal que la hace sufrir cada mes. Fotografía: Instagram Celeste León. (Instagram/Instagram)

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Una decisión muy pensada

Celeste contó que la decisión no fue fácil, pues inicialmente tenía dudas sobre usar hormonas en su cuerpo, pero sus condiciones médicas la llevaron a reconsiderarlo.

“Fue una decisión que pensé demasiado, sinceramente, porque estaba con esta idea de que no quería hormonas en mi cuerpo, pero por mis condiciones específicas, las necesitaba”, dijo la hija del líder del grupo musical La Jungla.

Un diagnóstico que cambió todo

La joven reveló que el año pasado le diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico, situación que la llevó a buscar una segunda opinión médica.

Tras cambiar de ginecólogo, recibió un nuevo enfoque sobre su diagnóstico, aunque decidió no revelar públicamente todos los detalles.

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“Conversando un poco de mi condición, tengo algo en mi útero específico que necesita hormonas para regularse y él me dijo que había puesto demasiadas de estas (Jaydess) anteriormente y que los casos han salido superbién y por eso decidí hacérmelo con él porque me transmitió demasiada confianza y era hora de tomar esta decisión y decidí ponérmela”, explicó.

Celeste León tomó esta decisión por salud

Un dolor muy fuerte durante el procedimiento

Celeste también fue muy sincera al contar que la colocación del dispositivo fue muy dolorosa, aunque admitió que está acostumbrada a sufrir molestias intensas por su condición.

“Cuando el periodo me viene, me duelen demasiado los ovarios. Me descompongo, me vomito, me desangrado. Soy una cosa terrible, y eso es una cosa por la que decidí ponerme (el Jaydess) porque me va a ayudar con los dolores y me va a ayudar a que no sangre tanto, a que no me descomponga”, destacó.

La joven calificó el dolor del procedimiento con un 10, además de las complicaciones que enfrentó minutos después de salir de la consulta.

Recomienda ir acompañadas

Según contó, después de la colocación del dispositivo se sintió muy mal al salir del consultorio, por lo que aconsejó a otras mujeres ir acompañadas si se realizan el procedimiento.

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“Sí recomiendo que si se la ponen vayan acompañadas de alguien porque yo en el momento me sentí bien porque estoy acostumbrada a ese dolor de ovarios; pero ya saliendo me empezó la descomposición. Mi mamá me tenía que agarrar porque yo no podía caminar, no me salían las palabras: Me quedé recostada en el carro y ahorita estoy como si nada, sí un poco resentida, es un dolor de ovarios mínimo pero me siento bien”, afirmó.

Celeste aseguró que ahora se encuentra recuperándose en casa, guardando reposo y con molestias leves.