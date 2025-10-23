Celeste León, hija de Erick León, aclara cómo se gana la vida

La bella María Celeste León, segunda hija del cantante Erick León, aclaró este miércoles cómo se gana la vida realmente y compartió detalles de su formación universitaria, un tema que casi nunca había abordado públicamente.

En su cuenta de Instagram, Celeste explicó que su principal ingreso proviene de su trabajo como creadora de contenido.

“Soy creadora de contenido, a eso me dedico, ese es mi ingreso principal”, contó la joven, quien promociona marcas reconocidas a través de sus redes sociales.

Estudia Psicología en la Universidad de Costa Rica

Celeste, de 28 años, también habló sobre su vida académica y reveló que espera defender su tesis de Psicología el próximo año para obtener su licenciatura y comenzar a trabajar profesionalmente.

“Estudié Psicología en la Universidad de Costa Rica. Ya terminé mis cursos de licenciatura y estoy trabajando arduamente para poder defender mi tesis, esperemos, el año que viene”, señaló.

Aunque aún no cuenta con su título oficial de psicóloga, aplica lo aprendido en la universidad al ofrecer consejos y recomendaciones sobre diversos temas que sus seguidores le consultan en redes sociales.

Sus seguidores se sorprenden

María Celeste aceptó que muchas personas reaccionan con sorpresa al enterarse de que estudia Psicología.

