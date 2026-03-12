Influencer muere a los 23 años y su historia conmovió a miles de seguidores

Carolina Reyes tenía 23 años y era conocida en redes sociales como Carol The Warrior. Instagram (Carol The Warrior,/Carol The Warrior,)

La muerte de la influencer colombiana Carolina Reyes, conocida en redes sociales como Carol The Warrior, ha provocado una ola de tristeza entre miles de seguidores que seguían de cerca su vida.

Según People en Español, la joven falleció el pasado 11 de marzo, a los 23 años, en un hospital de Cali, Colombia.

La noticia se dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 210 mil seguidores. Allí, su familia publicó un comunicado para confirmar el fallecimiento y pedir respeto en medio del dolor que atraviesan.

La influencer compartió con sus seguidores su lucha contra el cáncer y mensajes de fortaleza. (Carol The Warrior,/Carol The Warrior,)

En el mensaje describieron a Carolina como una joven fuerte que enfrentó momentos muy difíciles sin rendirse.

“Fue una guerrera, brillante y un ser humano que jamás se rindió ante las dificultades”, señaló parte del comunicado compartido en su perfil.

Sus familiares también aprovecharon para agradecer el cariño que miles de personas le demostraron durante el tiempo en que su estado de salud se fue deteriorando.

Al inicio pensaron que era brujería

Meses antes de su muerte, Carolina había contado en redes sociales que enfrentaba problemas de salud. Con el paso del tiempo confirmó que había sido diagnosticada con cáncer.

Sin embargo, antes de que se conociera el diagnóstico, algunos de sus allegados llegaron a pensar que sus malestares podían estar relacionados con brujería o algún tipo de ritual.

La influencer decidió compartir con sus seguidores gran parte de su proceso médico, incluyendo tratamientos y sesiones de quimioterapia.

Fue justamente esa actitud positiva ante la enfermedad la que hizo que muchos comenzaran a llamarla “la guerrera”, apodo que terminó convirtiéndose en su nombre en redes.

Nunca dejó de disfrutar la vida

A pesar de su enfermedad, Carol continuó mostrando en redes momentos de su vida diaria y mensajes de motivación para quienes la seguían.

Incluso, poco antes de que su estado se agravara, realizó un viaje a Brasil, donde compartió varias fotografías llenas de optimismo.

Sus publicaciones también estaban cargadas de reflexiones sobre la vida, la fortaleza y el amor propio.

Entre los mensajes que hoy recuerdan sus seguidores destacan frases como: “Sanarás y volverás 100 veces más fuerte”, y “Florece a tu propio ritmo, la vida no tiene prisa”.

Tras confirmarse su fallecimiento, miles de usuarios han regresado a su perfil para despedirse y agradecerle los mensajes de fuerza que compartió durante su lucha.