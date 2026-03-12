Influencer Sharon Castillo le dio a su hermano menor un lujoso regalo de cumpleaños que cualquiera desearía recibir

Sharon Castillo y su mamá sorprendieron a su familiar. captura (instag/Instagram)

La creadora de contenido Sharon Castillo sorprendió a su hermano menor con un lujoso regalo de cumpleaños que no pasó desapercibido en redes sociales y que rápidamente generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Por medio de su cuenta de TikTok, la influencer compartió un video del momento en que llevó al joven, con los ojos vendados, hasta una venta de carros para darle la gran sorpresa.

La creadora de contenido sorprendió a su hermano con tremendo detallezo. captura (captura /captura)

Sharon y su mamá le dieron la sorpresa al joven. captura (captura /captura)

En el clip se observa cómo Sharon lo guía hasta el lugar mientras él intenta adivinar qué está pasando. Justo cuando llegan, su mamá aparece detrás de ellos y le tira confeti, mientras el muchacho se quita la venda y descubre el regalo que le tenían preparado.

La emoción fue inmediata, el joven abraza a su hermana y a su mamá y luego se sube al carro que le regalaron (un BMW) para verlo por dentro.

El video también muestra otros momentos de la celebración, como el brindis que hicieron después de la sorpresa y la parte en la que el muchacho firma los papeles del vehículo.

“Mientras yo viva, a mi hermanito no le faltará nada”, escribió Sharon en el clip que compartió en su perfil.

Como era de esperarse, el gesto no pasó desapercibido y muchos usuarios reaccionaron al ver el detallazo que la influencer, junto a su mamá, tuvieron con el menor de la familia.

Entre los comentarios se pueden leer mensajes como: “¿Qué hacen ellas que viven tan bien? Deberían dar tutorías”, “Yo quisiera tener esa estabilidad económica”, “Hermanita, ¿cómo estás?” y hasta bromas como: “Hermana mía, ¿no te acuerdas de mí, de tu otro hermanito menor?”.

El video sigue sumando reproducciones y comentarios de personas que quedaron sorprendidas por el regalo y por la forma en que Sharon decidió celebrar el cumpleaños de su hermano.