Montserrat del Castillo habló de las elecciones en Costa Rica y envió claro mensaje a indecisos

La presentadora de Teletica, Montserrat del Castillo, se refirió este viernes al proceso electoral que vivirá Costa Rica este domingo 1.° de febrero y les envió un mensaje directo y claro a las personas indecisas.

Durante el programa De boca en boca, Castillo habló del momento crucial que atraviesa el país, en medio de unos comentarios que surgieron a raíz de la fiesta cívica que se armó el jueves en las afueras de Teletica por el Debate Final.

Montserrat del Castillo pidió a los ticos participar con responsabilidad y amor a la patria este domingo en las votaciones nacionales. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo. (Instagram/Instagram)

“Implica amar a Costa Rica con todo el corazón”

La figura de canal 7 recalcó la importancia del contexto político actual y llamó a asumir el proceso con responsabilidad y amor por el país.

“Este momento en nuestro país es muy significativo y tenemos que tomarlo con toda la responsabilidad y con todo el amor, porque implica amar a nuestro país con todo nuestro corazón”, expresó la presentadora.

Mensaje directo a los indecisos

Tras eso, Montserrat dirigió sus palabras a un sector clave del electorado: las personas que aún no han definido su voto, quienes podrían ser determinantes en los resultados de este domingo.

“Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad informarnos porque vamos a salir a votar. Si usted todavía está indeciso, lea los planes de Gobierno de cada uno para que pueda, finalmente, tomar una decisión”, agregó.

Cientos de personas se congregaron en las afueras de Teletica el día del Debate Final. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Herramientas para informarse

Del Castillo destacó que actualmente existen muchas herramientas informativas al alcance de la población para tomar una decisión consciente y responsable.

Una de las que recomendó fue la iniciativa del cantante Daniem, esposo de Sharon Segura, quien ha utilizado TikTok para hacer resúmenes de los planes de gobierno de los aspirantes con mayores opciones de llegar a Casa Presidencial.

“Hay muchos influencers que están haciendo muchos repasos; por ejemplo, Daniem, el esposo de Sharon (Segura), que ha estado haciendo un resumen del plan de gobierno y lo explica muy bien. La desinformación no es excusa”, afirmó la comunicadora.

