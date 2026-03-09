Teleguía Farándula

Influencer que acusó a Mike Blanco revela la terrible situación que está viviendo

La creadora de contenido conocida como “Abril de abril” contó lo que le está pasando tras acusar a Mike Blanco

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La creadora de contenido “Abril de abril”, quien fue una de las personas que difundió públicamente supuestos chats del influencer Mike Blanco con una menor de edad, aseguró este domingo que ha comenzado a recibir mensajes amenazantes en redes sociales.

LEA MÁS: Agencia retira campañas de publicidad en las que participa el creador de contenido Mike Blanco

La influencer relató en su cuenta de Instagram que incluso su familia se encuentra preocupada por su seguridad debido a la situación.

Abril de abril aseguró que ha recibido mensajes amenazantes tras denunciar a Mike Blanco.
Abril de abril aseguró que ha recibido mensajes amenazantes tras acusación contra Mike Blanco. (captura instagram/Tomada de Instagram)

Mensajes que la alarmaron

Según explicó, algunas de las advertencias que ha recibido son directas e intimidantes.

“Mi papá un día de estos le dijo a mi mamá que estaba preocupado por mi seguridad, de que alguien me hiciera algo, y totalmente tiene razón porque ya recibí mensajes de ese tipo, como ‘ya vimos su cara’”, contó.

La creadora también señaló que no es la primera vez que recibe mensajes así, pues aseguró que anteriormente también vivió situaciones similares relacionadas con temas políticos.

LEA MÁS: ¿Se fue de Costa Rica Mike Blanco tras polémica denuncia en su contra? Esto dice Migración

En su mensaje, Abril dijo que este tipo de advertencias no deben tomarse a la ligera.

“Mae, pero recibir ese tipo de mensajes no es cualquier cosa”, comentó en el video que compartió con sus seguidores.

Incluso aseguró que teme por su seguridad y que situaciones como estas, en otros países, han terminado de manera trágica.

Mike Blanco la teja
Mike Blanco es investigado por las autoridades. (Instagram/la teja)

El caso de Mike Blanco se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades luego de que surgieran denuncias en redes sociales sobre presuntos acercamientos indebidos con menores de edad.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mike BlancoAbrilTiktokNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.