Influencer que acusó a Mike Blanco revela la terrible situación que está viviendo

La creadora de contenido “Abril de abril”, quien fue una de las personas que difundió públicamente supuestos chats del influencer Mike Blanco con una menor de edad, aseguró este domingo que ha comenzado a recibir mensajes amenazantes en redes sociales.

LEA MÁS: Agencia retira campañas de publicidad en las que participa el creador de contenido Mike Blanco

La influencer relató en su cuenta de Instagram que incluso su familia se encuentra preocupada por su seguridad debido a la situación.

Abril de abril aseguró que ha recibido mensajes amenazantes tras acusación contra Mike Blanco. (captura instagram/Tomada de Instagram)

Mensajes que la alarmaron

Según explicó, algunas de las advertencias que ha recibido son directas e intimidantes.

“Mi papá un día de estos le dijo a mi mamá que estaba preocupado por mi seguridad, de que alguien me hiciera algo, y totalmente tiene razón porque ya recibí mensajes de ese tipo, como ‘ya vimos su cara’”, contó.

La creadora también señaló que no es la primera vez que recibe mensajes así, pues aseguró que anteriormente también vivió situaciones similares relacionadas con temas políticos.

LEA MÁS: ¿Se fue de Costa Rica Mike Blanco tras polémica denuncia en su contra? Esto dice Migración

En su mensaje, Abril dijo que este tipo de advertencias no deben tomarse a la ligera.

“Mae, pero recibir ese tipo de mensajes no es cualquier cosa”, comentó en el video que compartió con sus seguidores.

Incluso aseguró que teme por su seguridad y que situaciones como estas, en otros países, han terminado de manera trágica.

Mike Blanco es investigado por las autoridades. (Instagram/la teja)

El caso de Mike Blanco se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades luego de que surgieran denuncias en redes sociales sobre presuntos acercamientos indebidos con menores de edad.

Nota realizada con ayuda de IA