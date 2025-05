Ítalo Marenco habló sobre la situación que enfrenta su hermano

Ítalo Marenco, presentador de Giros de Repretel, se refirió a la situación sentimental que atraviesa su hermano y la cual hizo pública. (redes/Instagram)

El presentador Ítalo Marenco, figura del programa Giros de Repretel, se refirió a la situación que enfrenta su hermano, quien contó en sus redes sociales que está en depresión por culpa de una mujer casada que jugó con sus sentimientos.

Daniel Marenco, actor y bailarín, abrió su corazón en la plataforma de TikTok, donde hizo un video para evidenciar que los hombres también sufren por amor y de abuso sicológico por parte de algunas mujeres.

Según contó el hijo mayor de los fallecidos actores Álvaro Marenco y Roxana Campos, su expareja lo engañó, pues a pesar de estar casada lo enamoró y le prometió que harían una vida juntos, pero después lo terminó porque no quería perder la ayuda económica que su esposo le da.

Daniel Marenco es el hermano mayor del presentador de Repretel. (Archivo/Archivo)

Ítalo conversó con La Teja sobre este tema y, aunque no quiso ahondar mucho en la situación por ser un tema muy personal de su hermano, sí aseguró que conversaron y que Daniel ya se siente mejor.

“Siempre ha tenido nuestro apoyo. Y siempre voy a estar cuando me necesite”, agregó el presentador de canal 6.

Después del primer video, Daniel recibió muchos “mensajes de odio”, como él mismo los llamó, por lo cual hizo un siguiente posteo refiriéndose a estos señalamientos.

“Me han dicho cosas muy divertidas, que realmente me han alegrado la tarde. Me han dicho Barbie, que si soy un trans, que busque brete, que se le fue la ‘sugar mommy’, un montón de cosas extremadamente hilarantes que me llegan a causar hasta ganas de irme a echar una cerveza, porque eso quiere decir una cosa, como los hombres no hablan las cosas, entonces cuando uno las habla, uno es un fracasado, un parásito”.

Daniel Marenco hizo otro video por los insultos que recibió

“Yo como soy una persona sola y no tengo recursos para poder tener una terapia sicológica, por haber pasado por una relación sentimental con una mujer casada, que me propuso matrimonio, entonces no tengo derecho a caer en depresión y decir lo que nos pasa a los hombres, porque muchos de estos hombres (que comentan) si les pasara algo así lo callan, se emborrachan, van a la casa y le pegan a la mujer, porque no procesan, porque aquí la masculinidad es un tabú”, dijo Marenco, de 52 años.

Daniel Marenco habló sobre una decepción amorosa

El actor agregó que si hizo pública su situación sentimental es para que los hombres dejen atrás sus miedos y hablen de sus problemas porque está seguro que no es el único que ha pasado por una ruptura amorosa que causa mucho daño.