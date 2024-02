Ítalo Marenco llega a 41 años en un día que le trae más recuerdos duros que buenos

El papá de Ítalo Marenco, el actor Álvaro Marenco, falleció el 9 de febrero de 2023.

Para el presentador Ítalo Marenco febrero será para siempre un mes de muchos sentimientos encontrados.

Precisamente, este viernes 9 de febrero su padre, el actor Álvaro Marenco, cumple un año de fallecido y, este sábado 10 de febrero será cumplirá años.

El año pasado ni pudo celebrar su natalicio, pues el mismo día le tocó enterrar a su padre, por lo que en esta ocasión será igualmente duro al recordar todo lo vivido.

El conductor de Giros nos contó cómo conmemorará la memoria de su padre y si esta vez celebrará su cumpleaños número 41. Su padre falleció a los 79 años víctima de un cáncer de próstata que lo aquejó por meses.

- ¿Qué representa ahora febrero para usted?

Es un mes bastante retador, diría yo. Es un cumpleaños diferente totalmente, me hace muchísima falta mi papá y verlo que este año ganó premio en Chile, premio en Francia, ganó mención de honor ahorita en los Premios Nacionales de Cultura, ganó el segundo lugar a mejor película en Hong Kong, por su película ‘El año en que nací', imagináte lo que es eso. Obviamente, todo eso me llena de orgullo, pero a la vez hace me haga muchísima falta.

Verlo en la pantalla grande es impresionante y lo que más me duele es no poder darle el abrazo físico.

- ¿Le ha tocado a usted ir a esas premiaciones en su lugar?

A algunas sí, en las otras han ido los dos actores de la película, Gabriel Ballestero Frech y Daniel González Muníz, pero sí me ha tocado ir por él y el aplauso es como que van directo al corazón y se van directo al cielo.

Así recuerda Ítalo Marenco a su padre

- ¿Qué pasa por su mente al saber que ya se cumple un año de su partida terrenal?

Es duro. La televisión te obliga a veces a sonreír aunque tengas el corazón partido, entonces a veces me agarro mucho de Diosito, de mi familia, respiro en el carro y ya cuando me bajo intento dejar un poquito la tristeza ahí y ya cuando me monto de nuevo a veces me encierro a llorar y a veces lo que hago es que me voy al mural que hay de él (en barrio Amón) en la noche, me gusta estar ahí para recordarlo.

A veces sueño con él, sueños muy lindos, pero mi corazón está muy tranquilo por la calidad de vida que le pude dar a él y la verdad es que dentro de todo, estoy tranquilo.

Esta es la escultura en honor al actor Álvaro Marenco, ubicado en Barrio Amón, en San José.

- ¿Piensan hacerle algo para conmemorar su partida?

Sé que es mención de honor en los Premios Nacionales (en la categoría Mejor Departamento Creativo junto a Silvia Elena Sosa Robles, Gabriel Ballestero Frech, Daniel González Muníz y Alberto Amieva Leyva, por la producción ‘El año que nací'), entonces creo que le tienen un homenaje por ahí (la entrega de estatuillas será en el Teatro Nacional en una fecha por definir).

En lo más privado, me gustaría ir a Paraíso de Cartago, donde está él descansando. Estar un ratito por ahí y después bajar al lugar donde yo siempre me encuentro con él que es en la pintura de barrio Amón. Es un día retador y especial a la vez.

- ¿Irene todavía le pregunta por él?

Por supuesto. ‘¿Qué Nono?’, que ‘¡qué lindo Nono!’, ‘¿que dónde está Nono?’, yo le digo que está en el cielo, entonces uno va contestándole las preguntillas a ella, pero hay que ir día a día. Irene lo recuerda con mucho cariño a su abuelo.

Justo el día de su cumpleaños le tocó a Ítalo Marenco enterrar a su papá el año pasado. (JORGE CASTILLO)

- ¿Qué ha pasado con las pertenencias de su papá, la casa donde él vivía y demás?

Todo eso se ha mantenido intacto, su legado también. Papi era un amante del cine, entonces tenía como 2 mil películas ahí, todo eso se ha mantenido, la casa está intacta. Todo ha seguido caminando, gracias a Dios, y lo único que me falta es como tenerlo para darle un abrazo.

- Un día después, es decir, este sábado usted cumple años, ¿lo va a celebrar o qué tiene planeado hacer?

Diosito ha sido demasiado bueno conmigo y me llenó la agenda el fin de semana de full trabajo, entre viernes, sábado y domingo tengo seis eventos entonces me ha mantenido demasiado ocupado.

Lo más seguro es que voy a almorzar con la familia y después ya me voy a trabajar. Tengo planeado un viajecito ahora en un par de meses para celebrarlo ya en forma, pero nada, solo hay que darle gracias a Dios por el cariño de la gente, de mi familia, que es como el regalo más grande del cielo y diay, me toca celebrarlo de la mejor manera que es trabajando.

Esta sesión de fotos navideñas que hicieron en el 2021 fue bastante especial para ellos.

- ¿Qué le gustaría que le regalen?

Nada. El abrazo de los que me quieren, de los que me aman es más que suficiente. Nunca he sido de regalos caros, valoro más el tiempo que me puedan dedicar en una salida, en una comida o un simple abrazo vale más que un regalo, no soy de regalos.

- ¿Qué le ha dicho a hecho su esposa Cindy para motivarlo sabiendo que son fechas muy duras?

Ella ha estado muy cerca, ha estado al pie del cañón. Ella ya me conoce, con solo una mirada ya sabe cómo está la cosa, cuando yo estoy un poquito más callado o un poco más tranquilo, entonces ella sabe como está la cosa, pero gracias a Dios estamos bien.